黃仁勳GTC演講說了什麼？九大重點一次看

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日在GTC大會上宣布了AI晶片的最新進展，也談到輝達在推理模型、代理型AI、光通訊和機器人技術方面的工作。

以下是黃仁勳主題演講的一些重點：

1.Blackwell晶片全面投產，發表新款後繼產品Nvidia Blackwell Ultra

黃仁勳表示，輝達的Blackwell現在已全面投入生產。下一代的Blackwell Ultra系列將在2025年下半年推出。

Blackwell Ultra NVL72平台具有兩倍的頻寬和1.5倍更快的記憶體，將用於加速建立代理型AI、實體型AI和推論模型。

屆時，將問世的GB300 NVL72伺服器，會連接72顆Blackwell Ultra GPU與36顆安謀Neoverse架構Grace CPU，其AI效能比GB200 NVL72提升1.5倍。

輝達表示，預期今年下半年起，合作夥伴包括Aivres、華擎、華碩、鴻海集團、技嘉、英業達、和碩、雲達科技、緯創與緯穎、思科、戴爾、慧與科技、聯想與美超微等公司，都將推出各種搭載Blackwell Ultra產品的伺服器。

2.新一代繪圖處理器（GPU）架構「Vera Rubin」將在2026年下半年推出

黃仁勳表示，以天文學家薇拉·魯賓（Vera Rubin）命名的下一代GPU將於明年下半年推出。Rubin擁有一款新的中央處理器（CPU），其效能是先前晶片的兩倍，而且擁有更多記憶體和頻寬。

接著在2027年下半年，輝達將推出Rubin Ultra，它將包含多個連接在一起的GPU。

黃仁勳表示，輝達再下一代的GPU架構將被命名為Feynman，預定2028年推出。

3.首款用於人形機器人的AI模型

黃仁勳表示，輝達Isaac GR00T N1是世界上首款用於打造人形機器人的開放、可完全客製化的AI基礎模型。該公司將利用合成和實際資料對GR00T N1進行預先訓練，並且向機器人開發商推出開放模型系列。

輝達與谷歌、迪士尼合作開發Newton物理引擎，讓機器人學習如何更精確地處理複雜的任務。Newton將針對機器人學習進行優化，並與Google DeepMind的MuJoCo和輝達Isaac Lab等模擬框架相容。預期Newton物理引擎將於2025年稍晚推出。

4.代理型AI的推論模型，本質上是「AI工廠的作業系統」

黃仁勳發表Nvidia Dynamo，本質上是「AI工廠的作業系統」，藉此加速和擴展推論模型。Nvidia Dynamo是作為協調與加速數千個的GPU的推論通訊，利用分散式運算特性於大型語言模型的處理與產生分配到不同的GPU，可針對特定需求單獨將每個階段最佳化，藉此提升AI工廠服務的性能。

黃仁勳他還宣布Llama Nemotron系列推論模型，這將使開發人員和企業能夠建立代理型AI。這些新的推理模式是開放的。

5.個人AI超級電腦

黃仁勳介紹了Nvidia DGX個人AI超級電腦，由輝達Blackwell AI平台提供驅動。DGX Station和DGX Spark（以前稱為 Project DIGITS）將讓從開發人員到學生的每個人都能利用桌上型電腦製作AI模型的原型、進行微調以及執行運作。

輝達指出開發DGX Spark 和 DGX Station的全球系統製造商包括華碩、戴爾、惠普、聯想。

6.採用矽光子技術，推出Spectrum-X Photonics和Quantum-X Photonics網路交換器

這類網路交換器可讓AI工廠能以連接數百萬組GPU加速器的規模運作。AI工廠可跨越不同地點、連接數百萬個GPU，發展至前所未有的規模。

在這塊領域，輝達攜手台積電、鴻海、日月光投控旗下矽品及波若威等台廠，其他生態系成員還包括Coherent、康寧、Fabrinet、Lumentum、SENKO、住友電工和天孚通信等美、日、中廠商。

7.輝達與通用汽車（GM）合作

黃仁勳表示，輝達正與通用汽車合作，在新一代汽車、工廠和機器人中使用AI。

這項消息衝擊英特爾旗下開發自駕技術的Mobileye Global的股價一度重挫逾6%，收盤跌幅收斂至3%左右。

8.輝達與電信公司合作開發AI原生6G無線網路，做為目前5G網路的後繼網絡

輝達正與T-Mobile、MITRE、思科、ODC和Booz Allen Hamilton合作開發AI原生6G無線網路的硬體、軟體和架構。電信業者將合作再NVIDIA AI Aerial平台上為6G構建原生網路堆疊。

9.大型科技公司今年繼續採購AI晶片