快訊

黃仁勳GTC演講說了什麼？九大重點一次看

「制服地圖」論文引發學倫討論 教部曾合辦活動掀爭議

新北大巨蛋最新設計圖曝光 劉和然：火車要開了

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳GTC演講說了什麼？九大重點一次看

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達執行長黃仁勳在GTC大會發表主題演說，介紹伺服器合作廠商。路透
輝達執行長黃仁勳在GTC大會發表主題演說，介紹伺服器合作廠商。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日在GTC大會上宣布了AI晶片的最新進展，也談到輝達在推理模型、代理型AI、光通訊和機器人技術方面的工作。

以下是黃仁勳主題演講的一些重點：

1.Blackwell晶片全面投產，發表新款後繼產品Nvidia Blackwell Ultra

黃仁勳表示，輝達的Blackwell現在已全面投入生產。下一代的Blackwell Ultra系列將在2025年下半年推出。

Blackwell Ultra NVL72平台具有兩倍的頻寬和1.5倍更快的記憶體，將用於加速建立代理型AI、實體型AI和推論模型。

屆時，將問世的GB300 NVL72伺服器，會連接72顆Blackwell Ultra GPU與36顆安謀Neoverse架構Grace CPU，其AI效能比GB200 NVL72提升1.5倍。

輝達表示，預期今年下半年起，合作夥伴包括Aivres、華擎、華碩、鴻海集團、技嘉、英業達、和碩、雲達科技、緯創與緯穎、思科、戴爾、慧與科技、聯想與美超微等公司，都將推出各種搭載Blackwell Ultra產品的伺服器。

2.新一代繪圖處理器（GPU）架構「Vera Rubin」將在2026年下半年推出

黃仁勳表示，以天文學家薇拉·魯賓（Vera Rubin）命名的下一代GPU將於明年下半年推出。Rubin擁有一款新的中央處理器（CPU），其效能是先前晶片的兩倍，而且擁有更多記憶體和頻寬。

接著在2027年下半年，輝達將推出Rubin Ultra，它將包含多個連接在一起的GPU。

黃仁勳表示，輝達再下一代的GPU架構將被命名為Feynman，預定2028年推出。

3.首款用於人形機器人的AI模型

黃仁勳表示，輝達Isaac GR00T N1是世界上首款用於打造人形機器人的開放、可完全客製化的AI基礎模型。該公司將利用合成和實際資料對GR00T N1進行預先訓練，並且向機器人開發商推出開放模型系列。

輝達與谷歌、迪士尼合作開發Newton物理引擎，讓機器人學習如何更精確地處理複雜的任務。Newton將針對機器人學習進行優化，並與Google DeepMind的MuJoCo和輝達Isaac Lab等模擬框架相容。預期Newton物理引擎將於2025年稍晚推出。

4.代理型AI的推論模型，本質上是「AI工廠的作業系統」

黃仁勳發表Nvidia Dynamo，本質上是「AI工廠的作業系統」，藉此加速和擴展推論模型。Nvidia Dynamo是作為協調與加速數千個的GPU的推論通訊，利用分散式運算特性於大型語言模型的處理與產生分配到不同的GPU，可針對特定需求單獨將每個階段最佳化，藉此提升AI工廠服務的性能。

黃仁勳他還宣布Llama Nemotron系列推論模型，這將使開發人員和企業能夠建立代理型AI。這些新的推理模式是開放的。

5.個人AI超級電腦

黃仁勳介紹了Nvidia DGX個人AI超級電腦，由輝達Blackwell AI平台提供驅動。DGX Station和DGX Spark（以前稱為 Project DIGITS）將讓從開發人員到學生的每個人都能利用桌上型電腦製作AI模型的原型、進行微調以及執行運作。

輝達指出開發DGX Spark 和 DGX Station的全球系統製造商包括華碩、戴爾、惠普、聯想。

6.採用矽光子技術，推出Spectrum-X Photonics和Quantum-X Photonics網路交換器

這類網路交換器可讓AI工廠能以連接數百萬組GPU加速器的規模運作。AI工廠可跨越不同地點、連接數百萬個GPU，發展至前所未有的規模。

在這塊領域，輝達攜手台積電、鴻海、日月光投控旗下矽品及波若威等台廠，其他生態系成員還包括Coherent、康寧、Fabrinet、Lumentum、SENKO、住友電工和天孚通信等美、日、中廠商。

7.輝達與通用汽車（GM）合作

黃仁勳表示，輝達正與通用汽車合作，在新一代汽車、工廠和機器人中使用AI。

這項消息衝擊英特爾旗下開發自駕技術的Mobileye Global的股價一度重挫逾6%，收盤跌幅收斂至3%左右。

8.輝達與電信公司合作開發AI原生6G無線網路，做為目前5G網路的後繼網絡

輝達正與T-Mobile、MITRE、思科、ODC和Booz Allen Hamilton合作開發AI原生6G無線網路的硬體、軟體和架構。電信業者將合作再NVIDIA AI Aerial平台上為6G構建原生網路堆疊。

9.大型科技公司今年繼續採購AI晶片

黃仁勳表示，四大公有雲端供應商 ，包括亞馬遜、微軟、Alphabet旗下Google，以及甲骨文，去年購買130萬個輝達老一代的Hopper AI晶片。他說，2025年迄今，四大業者已購買了360萬個Blackwell AI晶片。

輝達執行長黃仁勳在GTC大會上與小機器人互動。路透
輝達執行長黃仁勳在GTC大會上與小機器人互動。路透

X 網路

延伸閱讀

輝達攜手台積電供應鏈打造矽光子CPO交換器 廠商一一出列

率團聽黃仁勳主題演講 陳其邁：上了寶貴一課

黃仁勳客串餐廳服務生 GTC主題演說前現身Live節目

輝達攜手台積電與鴻海 發表矽光子網路交換器

相關新聞

黃仁勳GTC演講說了什麼？九大重點一次看

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日在GTC大會上宣布了AI晶片的最新進展，也談到輝達在推理模型、代理型AI、光通訊和...

美國蛋荒求助歐洲 義大利商家：恐無力出口

美國雞蛋缺貨價格飆漲，美國政府近日積極向歐洲提出購蛋需求。義大利蛋業聯盟證實收到美國駐義大使館聯繫，但義國雞蛋目前恐無出...

「女股神」伍德：大多數迷因幣最終很可能一文不值 成收藏品

根據素有「女股神」之稱、方舟投資公司創辦人兼執行長伍德（Cathie Wood） 的話，充斥市值2.6兆美元加密貨幣市場...

川普接待阿聯高階官員 討論AI投資、晶片銷售

美國總統川普預期周二（18日）會在白宮與阿拉伯聯合大公國一位高階官員共進晚餐，目前阿聯正力圖藉由投資，來推動能夠更容易取...

瘦身省成本！大摩本月要裁2,000人 西門子計劃全球裁6,000人

華爾街大行摩根士丹利（Morgan Stanley）計畫本月稍晚辭退大約2,000人，這是執行長皮克（Ted Pick）...

黃仁勳客串餐廳服務生 GTC主題演說前現身Live節目

輝達GTC大會今天進行重頭戲主題演講，開場前美國科技類Podcast龍頭Acquired現場進行Live，訪問聯發科執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。