川普接待阿聯高階官員 討論AI投資、晶片銷售

美國總統川普預期周二（18日）會在白宮與阿拉伯聯合大公國一位高階官員共進晚餐，目前阿聯正力圖藉由投資，來推動能夠更容易取得美國技術。

要求匿名的知情人士向彭博資訊透露，阿聯國家安全顧問、同時也是總統兄弟的塔赫農（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）排定要與川普討論一系列議題，例如，擴大阿聯在美國的投資，科技和能源等。

白宮沒有立即回覆彭博的置評請求。

阿聯正在推動從輝達等公司購買尖端晶片，力爭成為區域人工智慧（AI）強國。雖然阿布達比已經向用於訓練AI模型的資料中心，投入了大量資金，但其雄心受到美國前總統拜登2023年實施的先進晶片出口管制的阻礙。

拜登還在任期末期提出進一步限縮先進晶片銷售的新規，川普上任後，他的團隊正在評估是否執行新規限制。

彭博指出，熟悉塔赫農計畫的消息人士表示，塔赫農訪美會見川普，尋求能夠更容易獲得晶片，並強調阿聯計劃在美國本土建設技術基礎設施。計畫包括川普上任第一周就對外提到過的1,000億美元投資，這項投資會由總部在阿布達比的MGX出資建造AI基礎設施。

塔赫農掌理阿聯規模1.5兆美元的企業和組織，MGX是其中一家專注AI技術的國營投資公司；阿聯的財富基金和AI公司G42也由他管轄。

美國副總統范斯周二稍早在一個科技高峰會上說，行政團隊對於阿聯代表團訪問華府，感到興奮，稱阿聯將能成為AI夥伴，因為范斯相信「如果你要成為AI領導者，你必須領導能源生產」。