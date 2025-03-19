美元走弱 德國財政支出計畫推動歐元走升

美元指數周二走低，回吐盤中漲幅。歐元在德國國會通過有里程碑意義的財政支出計畫後走升。日圓在日本央行政策決定前持穩。

市場預期日本央行和聯準會（Fed）周三都將維持利率不變，交易員在等待其對未來利率走向的指引。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至103.244。

Monex的John Doyle說：「們看到美元在盤中上漲，主要是受到住房開工數據推動，但這種熱情在下午已經消退。」「在德國財政支出計畫之後歐元也獲得了一些支撐，拖累了美元。」

Barclays Private Bank首席市場策略師Julien Lafargue說：「在（Fed）點狀圖上我們預計不會出現重大變化，儘管可能希望透過略微調低2025年預測中值來反映當前的市場預期。」 他認為，Fed可能會暗示「有超過兩次25個基點降息的可能性」。

歐元兌美元升值0.3%至1.0949，觸及五個月高點。

富國銀行駐紐約的宏觀策略和新興市場董事總經理Aroop Chatterjee說，歐元上漲「主要是德國財政方案獲得通過的消息、以及較低程度上川普與普亭通話消息的綜合影響。」

美元兌加幣升值0.1%至1.4305，在加拿大通膨率升至2.6%、觸及6月以來最高水準後，此匯率對跌至盤中低點。

美元兌日圓持平報149.19。經濟學家預測日本央行在周三結束的為期兩天的政策會議上維持利率不變。