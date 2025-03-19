瘦身省成本！大摩本月要裁2,000人 西門子計劃全球裁6,000人

華爾街大行摩根士丹利（Morgan Stanley）計畫本月稍晚辭退大約2,000人，這是執行長皮克（Ted Pick）去年初上台以來首次大規模裁員。另在大西洋彼岸，德國工業巨擘西門子（Siemens）計畫全球裁員約6,000人，影響最大的是受需求疲軟影響的工廠自動化業務。

彭博資訊引述知情人士透露，擁有約8萬名員工的摩根士丹此次裁員將波及各部門，但大約15,000名財務顧問除外。

知情人士還說，在近期市場波動之前，該銀行便已制訂計畫，管理層希望能控制成本。總部位於紐約的摩根士丹利不予置評。

即將到來的裁員有些與業績掛鉤，有些則是因為員工辦公地點發生變化。一位知情人士說，其中一小部分反映了公司內部人工智慧和自動化的影響，而這種狀況會在未來幾年推高相關的裁員比率。

在摩根士丹利之前，華爾街已開始一系列裁員，以因應不確定的經濟前景。競爭對手高盛集團（Goldman Sachs）最近將年度裁員時間提前，計劃今年春天要裁減3%至5%的人力。

摩根士丹利股價今年來下跌逾5%，在美國大型投行中表現墊底。皮克於2024年初接任執行長，今年初又兼董事長一職，大致堅持自己的前任戈曼（James Gorman）制定的戰略。

另外，西門子周二宣布，到2027財年度結束時，數位產業部門將裁員約5,600人，其中2,600人在德國，而電動車充電業務今年會裁員大約450人。

擁有約6.8萬名員工的自動化業務受到中國大陸需求持續低迷的打擊，該公司去年暗示即將裁員。

西門子表示，計畫剝離的充電業務目前面臨激烈的價格競爭和有限成長空間。裁員人數約占該部門員工總數的三分之一

德國工業正在推動成本節約措施，以應對需求疲軟和獲利能力下滑。福斯旗下的奧迪計劃到2029年在德國裁員7,500人，福斯品牌打算未來五年在國內市場裁員逾35,000人。汽車供應商Robert Bosch、Schaeffler AG和ZF Friedrichshafen也計劃在未來幾年裁員數千人。