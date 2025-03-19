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陸指「以台制華」、縱容台獨 美：豈能自稱世界的穩定力量

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台積電ADR跌1.8% 較台北交易溢價縮為15.4%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（18日）下跌1.8%，收在173.13美元，較台北交易溢價縮為15.4%。

美國股市周二下跌，在科技股拖累下，結束連續兩天漲勢，投資人在聯準會（Fed）決策前保持謹慎，同時評估美國總統川普關稅政策的影響。

道瓊工業指數下跌260.32點，跌幅0.6%，報41,581.31點；標普500指數下跌60.46點，跌幅1.1%，報5,614.66點；那斯達克綜合指數大跌304.55點，跌幅1.7%，收在17,504.12點。

輝達（NVIDIA）大跌3.4%，輝達GTC大會計劃強化機器人和桌面系統擴大在人工智慧（AI）領域的統治地位。執行長黃仁勳表示，輝達處於有利位置，能夠因應AI產業正在發生的變化。費城半導體指數下跌1.6%。

台灣加權股價指數周二上漲153.04點，收在22,271.67點。台積電漲0.6%收在971.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 160.75 -0.20 160.50 0.15

中華電 CHT 128.99 -0.46 129.00 0.00

台積電 TSM 1,141.76 -1.38 971.00 17.59

聯電 UMC 45.04 +1.94 44.50 1.22

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 美國

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