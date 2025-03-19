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黃仁勳發表機器人開源引擎 實體驚喜登上GTC舞台

中央社／ 19日電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在GTC大會宣布推出一系列開發人形機器人的技術，包括全球首個開放式、可完全自訂的基礎模型NVIDIA Isaac GR00T N1，以及與Google DeepMind、Disney Research共同合作、專門用於開發機器人的開源物理引擎Newton。

在130分鐘的GTC主題演講尾聲，黃仁勳透過影片介紹Newton技術，影片中以電影「星際大戰」為靈感開發出的BDX機器人，竟然以實體登上GTC舞台，在台上靈活走動，引起現場一陣驚呼。

黃仁勳為BDX機器人取名Blue，當黃仁勳稱讚Blue很聰明時，它會高興地搖起屁股；黃仁勳講到Newton特色時，Blue會出現興奮的肢體動作，還聽得懂黃仁勳要它站在旁邊的語音指令。

Newton採用NVIDIA Warp框架開發，將針對機器人學習進行最佳化，並相容於Google DeepMind的MuJoCo和NVIDIA Isaac Lab等模擬框架，可以讓機器人學習如何用更高精準度處理複雜任務。

Disney Research將成為首批使用Newton推動開發機器人角色平台的公司之一，這個平台將用於驅動下一代娛樂用途機器人。

黃仁勳表示，通用機器人的時代已經來臨，有了NVIDIA Isaac GR00T N1及全新的資料產生與機器人學習架構，各地的機器人開發人員將開闢人工智慧（AI）時代的下一個重要領域。

GR00T N1基礎模型採用雙系統架構，靈感來自於人類的認知原理。「系統1」是快速思考的動作模型，反映人類的反射或直覺。「系統2」是一個緩慢思考的模型，用於深思熟慮，做出有條理的決策。

GR00T N1可以輕鬆用於處理一般任務，像是用一隻或兩隻手臂抓取、移動東西，以及將東西從一隻手臂換到另一隻手臂。黃仁勳在GTC主題演講中，展示1X公司的人形機器人自主執行整理家務的工作。

全球其他率先使用GR00T N1的人形機器人開發商，包括Agility Robotics、Boston Dynamics、Mentee Robotics，以及NEURA Robotics。

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