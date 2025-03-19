滯留太空站9個月／波音受困太空人 搭SpaceX返地球

美國太空總署（NASA）太空人威爾莫與威廉斯因搭乘的波音公司「星際飛船」出問題，打亂原本為期八天的測試任務，在國際太空站（ISS）待了九個月，兩人十八日乘坐SpaceX的飛龍號太空船重返地球。

路透報導，威爾莫與威廉斯與美國太空人黑格、俄羅斯太空人戈爾布諾夫一起乘坐飛龍號，於台灣時間十八日下午一時五分脫離ISS，踏上十七小時重返地球之旅。四人預計於台灣時間十九日早上五時五十七分在美國佛州海岸附近濺落。

威爾莫與威廉斯二○二四年六月作為「星際飛船」的第一批組員發射升空，原本預定進行八天的測試任務，但因「星際飛船」發生推進器故障、氦氣外洩等問題，引發安全顧慮，八天行程變成九個月，最終NASA決定讓他們改搭SpaceX太空船返回地球。

SpaceX的飛龍號是美國唯一軌道級載人太空船，波音公司曾希望「星際飛船」能與之競爭，但這次出師不利，嚴重影響計畫前景。

「星際飛船」任務也引起美國總統川普注意，一月底上社群平台發文表示，已請密友馬斯克和SpaceX公司，盡快把威爾莫與威廉斯帶回來，還聲稱「他們已被拜登政府遺棄在太空」。