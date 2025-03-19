快訊

一場烏龍！林口女童失蹤近5小時 晚間開門才知原來早已到家

聽新聞
0:00 / 0:00

滯留太空站9個月／波音受困太空人 搭SpaceX返地球

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國太空總署太空人威爾莫（左）與威廉斯（右）因搭乘的波音公司「星際飛船」出問題，在國際太空站待了九個月，兩人十八日乘坐SpaceX的飛龍號太空船重返地球。這是他們在離開國際太空站前合影。（法新社）
美國太空總署太空人威爾莫（左）與威廉斯（右）因搭乘的波音公司「星際飛船」出問題，在國際太空站待了九個月，兩人十八日乘坐SpaceX的飛龍號太空船重返地球。這是他們在離開國際太空站前合影。（法新社）

美國太空總署（NASA）太空人威爾莫與威廉斯因搭乘的波音公司「星際飛船」出問題，打亂原本為期八天的測試任務，在國際太空站（ISS）待了九個月，兩人十八日乘坐SpaceX的飛龍號太空船重返地球。

路透報導，威爾莫與威廉斯與美國太空人黑格、俄羅斯太空人戈爾布諾夫一起乘坐飛龍號，於台灣時間十八日下午一時五分脫離ISS，踏上十七小時重返地球之旅。四人預計於台灣時間十九日早上五時五十七分在美國佛州海岸附近濺落。

威爾莫與威廉斯二○二四年六月作為「星際飛船」的第一批組員發射升空，原本預定進行八天的測試任務，但因「星際飛船」發生推進器故障、氦氣外洩等問題，引發安全顧慮，八天行程變成九個月，最終NASA決定讓他們改搭SpaceX太空船返回地球。

SpaceX的飛龍號是美國唯一軌道級載人太空船，波音公司曾希望「星際飛船」能與之競爭，但這次出師不利，嚴重影響計畫前景。

「星際飛船」任務也引起美國總統川普注意，一月底上社群平台發文表示，已請密友馬斯克和SpaceX公司，盡快把威爾莫與威廉斯帶回來，還聲稱「他們已被拜登政府遺棄在太空」。

太空人 威爾 美國

延伸閱讀

因波音「星際飛船」缺陷滯留太空9個月 NASA太空人踏上重返地球之旅

引發遐想！馬斯克轉發貼文 SpaceX丟天價訂單

「異形接觸？」Space X龍飛船到達太空站 受困太空人要回家了

SpaceX乘龍號抵太空站！將接2滯留NASA太空人回家 7太空人失重下歡迎

相關新聞

衝著輝達來？亞馬遜削價力推自家AI晶片 算力相同、價格不到一半

亞馬遜雲端服務（AWS）正採取削價競爭的策略，試圖說服客戶改用由自家人工智慧（AI）晶片驅動的伺服器，放棄較昂貴的輝達（...

滯留太空站9個月／波音受困太空人 搭SpaceX返地球

美國太空總署（NASA）太空人威爾莫與威廉斯因搭乘的波音公司「星際飛船」出問題，打亂原本為期八天的測試任務，在國際太空站...

美股早盤再現賣壓！台積電ADR跌近3% 黃仁勳開講前NVIDIA重挫4%

隨著投資人對美國經濟的憂慮升高，加薩和烏克蘭情勢也衝擊市場信心，美國股市18日早盤下挫，是三個交易日來首次走低。

宣示南海主權？中國霸王茶姬越南踩雷 首家展店施工隔板移除Logo

中國茶飲品牌霸王茶姬陷入南海主權爭議後，胡志明市首店外印著品牌Logo的施工隔板已被汰換為素面隔板。專家認為，要限制霸王...

中國傾銷衝擊印尼 紡織業台商：憂大規模裁員引暴動

中國廉價紡織品大量湧入印尼，使紡織業面臨前所未有的挑戰，已有大廠宣布破產而裁員，官員表示有更多紡織廠可能倒閉。在印尼逾2...

Lady Gaga巡演唯一亞洲站掀搶票狂潮 可望帶動城市經濟

女神卡卡（Lady Gaga）即將於五月在新加坡開唱，這是她新專輯《狂亂MAYHEM》系列巡迴演唱會中，唯一一站到訪亞洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。