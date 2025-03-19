聽新聞
0:00 / 0:00

中東局勢緊張 油價震盪向上 布蘭特站上72美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際油價18日早盤持續走高，有望連續第三個交易日收漲。（路透）
國際油價18日早盤持續走高，有望連續第三個交易日收漲。（路透）

國際油價繼17日收紅後，18日早盤持續走高，有望連續第三個交易日收漲，主要是中東緊張局勢急速升高，美國對葉門胡塞武裝組織（又譯青年運動）的打擊，加上以色列18日清晨大規模空襲加薩走廊各地，無異於公然違反停火協議，導致市場對中東爆發更廣泛衝突的疑慮加深。

布蘭特原油期貨18日盤中最高上漲1.6%，報每桶72.19美元，比本月稍早觸及的三年低點已經大漲約5%。紐約西德州期貨18日早盤一度勁漲1.7%，報68.72美元。

美國矢言繼續攻擊胡塞組織，直到這個與伊朗結盟的組織結束對行經紅海的船隻進行攻擊。胡塞武裝的Al Masirah電視台指出，紅海港口城市荷台達和首都薩那以北的焦夫省，17日成襲擊目標。

美國總統川普在社群媒體上表示，胡塞武裝發動的襲擊都將算在伊朗頭上。這可能重新點燃市場的地緣政治風險溢價。

此外，以色列18日清晨大規模空襲加薩走廊，導致至少413名巴勒斯坦人喪生，等於公然違反停火協議，代表危險升級，將對地區穩定帶來嚴重後果。

BOK金融證券公司負責交易的高級副總裁吉斯勒說，地緣政治緊張局勢「可能輕易地令一些大型市場空頭重新轉為觀望」。

中國大陸的經濟數據也支撐了油價。儘管失業率上升，工廠產出減少，但1-2月零售銷售成長加快。此外，最新官方數據顯示，受新建煉油廠和假日旅遊的支撐，中國大陸1月和2月原油煉油量年增2.1%。

國際油價 美國

延伸閱讀

埃及譴責以色列空襲加薩413人喪命 公然違反停火協議

以色列空襲加薩逾320死 分析家：恐導致全面戰爭

以色列撕毀停火協議原因曝！加薩增至342死 內唐亞胡嗆加倍奉還

以色列推翻停火協議！大規模空襲加薩 累計至少232人死亡

相關新聞

基金布局驚見「棄美轉歐」 持有歐股創近四年新高

美國銀行（BofA）公布最新的每月全球基金經理人調查報告顯示，機構投資人減持美股的幅度創新高，主因這些操盤手擔心美國經濟...

MLB東京開打 日旅遊業振奮

闊別四年後，美國職棒大聯盟（MLB）再度移師東京舉行開幕戰，此時適逢日本櫻花盛開的旅遊旺季，在日圓貶值帶動外國遊客數量創...

地緣政治、美經濟放緩疑慮升溫 金價再創新高觸及3,036美元

國際黃金現貨價格18日再創盤中新高，一度大漲1.2%，觸及每英兩3,036.7美元，因中東緊張局勢再度升溫，投資人也擔心...

中東局勢緊張 油價震盪向上 布蘭特站上72美元

國際油價繼17日收紅後，18日早盤持續走高，有望連續第三個交易日收漲，主要是中東緊張局勢急速升高，美國對葉門胡塞武裝組織...

印尼股崩跌 一度暫停交易

印尼股市18日開低走低，與亞洲其他市場走向背道而馳。雅加達綜合指數早盤暴跌5%後引發全面暫停交易，恢復交易後仍繼續下殺，...

美大學名校籌錢 搶著發債

美國最負盛名的大學正以歷來最快的速度湧入債市，盼在稅收政策改變和融資管道受威脅的情況下，趁早取得資金，以支付校園專案或為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。