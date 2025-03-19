中東局勢緊張 油價震盪向上 布蘭特站上72美元

國際油價繼17日收紅後，18日早盤持續走高，有望連續第三個交易日收漲，主要是中東緊張局勢急速升高，美國對葉門胡塞武裝組織（又譯青年運動）的打擊，加上以色列18日清晨大規模空襲加薩走廊各地，無異於公然違反停火協議，導致市場對中東爆發更廣泛衝突的疑慮加深。

布蘭特原油期貨18日盤中最高上漲1.6%，報每桶72.19美元，比本月稍早觸及的三年低點已經大漲約5%。紐約西德州期貨18日早盤一度勁漲1.7%，報68.72美元。

美國矢言繼續攻擊胡塞組織，直到這個與伊朗結盟的組織結束對行經紅海的船隻進行攻擊。胡塞武裝的Al Masirah電視台指出，紅海港口城市荷台達和首都薩那以北的焦夫省，17日成襲擊目標。

美國總統川普在社群媒體上表示，胡塞武裝發動的襲擊都將算在伊朗頭上。這可能重新點燃市場的地緣政治風險溢價。

此外，以色列18日清晨大規模空襲加薩走廊，導致至少413名巴勒斯坦人喪生，等於公然違反停火協議，代表危險升級，將對地區穩定帶來嚴重後果。

BOK金融證券公司負責交易的高級副總裁吉斯勒說，地緣政治緊張局勢「可能輕易地令一些大型市場空頭重新轉為觀望」。

中國大陸的經濟數據也支撐了油價。儘管失業率上升，工廠產出減少，但1-2月零售銷售成長加快。此外，最新官方數據顯示，受新建煉油廠和假日旅遊的支撐，中國大陸1月和2月原油煉油量年增2.1%。