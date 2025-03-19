地緣政治、美經濟放緩疑慮升溫 金價再創新高觸及3,036美元

國際黃金現貨價格18日再創盤中新高，一度大漲1.2%，觸及每英兩3,036.7美元，因中東緊張局勢再度升溫，投資人也擔心美國經濟放緩，進一步凸顯黃金做為避險資產的吸引力。多家華爾街大型銀行持續堅定看漲黃金，紛紛調高價格預估。

稍早以色列表示，對加薩的哈馬斯目標發動軍事襲擊，巴勒斯坦居民回報說，加薩地帶多個地區遭到以色列空襲。最新發展可能破壞以哈之間近兩個月來脆弱的停火協議。

投資人也在消化美國最新公布的零售銷售數據，數據顯示2月零售銷售增幅低於預期。由於美國總統川普引發貿易戰升溫風險，因此企業、投資人和經濟學家仍持謹慎態度，此時消費者信心已下降，金融壓力跡象加劇。

美國和全球經濟前景趨於黯淡，凸顯黃金在不確定時期的保值地位。金價今年來已漲約15%，延續去年的強勁漲勢。近幾周來，多家大型銀行紛紛上修今年的金價預估。

瑞銀全球資產管理公司17日將未來四季金價預估從每英兩3,000美元調高至3,200美元，理由是貿易衝突不斷升息，凸顯黃金保值角色；麥格理銀行上周將黃金目標價調升至3,500美元，高盛上月也將金價年底預測上調至3,100美元，理由是央行買盤和投資人需求強勁。法國巴黎銀行也預測黃金均價將遠高於3,000美元。

知名黃金多頭希夫（Peter Schiff）甚至預測，若美股那斯達克指數墜入熊市，且跌幅擴大至40%，金價有望攻破每英兩3,800美元。