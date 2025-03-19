Alphabet收購雲端資安商

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Google母公司Alphabet加碼到320億美元，收購以色列新創雲端資安公司Wiz。（美聯社）
Google母公司Alphabet加碼到320億美元，收購以色列新創雲端資安公司Wiz。（美聯社）

Google母公司Alphabet已於18日同意，將以320億美元現金收購雲端資安公司Wiz，這是Alphabet歷來最大宗併購交易，交易完成後Wiz將併入Google的雲端部門。

Wiz去年7月拒絕了Alphabet的230億美元出價，計劃繼續維持獨立營運並尋求IPO。當時Alphabet開出的價碼是Wiz估值的兩倍但仍遭拒，當時Wiz及投資人對收購猶豫不決的部分原因是，擔心監管批核曠日廢時。

這也是Alphabet有史以來最大收購案，將有助Google在競爭激烈的雲端運算市場趕上微軟和亞馬遜。Google的雲端業務在多年虧損後，最近幾季已見轉盈，儘管銷售成長放緩。

 雖然美國總統川普政府可能提供更寬鬆的交易環境，但此案仍可能引起反壟斷監管機關的審查。Google的雲端業務目前在市場上排第三，緊追在微軟和亞馬遜之後，因此可能有理由降低監管當局對雲端業務市場集中的擔憂。

Wiz 2020年才成立，總部設於紐約，在美國和以色列都設有辦事處，與Amazon Web Services（AWS）和微軟Azure等雲端儲存供應商連接並掃描其中的資料，以檢測安全風險。盛傳Google母公司Alphabet接洽並開出公司估值兩倍的收購價碼，讓Wiz頓時受到全球關注。在協商併購之前，Wiz自己也藉併購來迅速擴展，並開始考慮IPO。

Wiz由以色列人創立，總部設在紐約，投資人包括紅杉資本（Sequoia Capital）、Index Ventures、Insight Partners 和Cyberstarts。

Alphabet 美國

延伸閱讀

2024桃機美食嘉年華 13餐飲品牌榮獲「首FOOD」肯定

Google推平價AI手機 台鏈樂

Google攜聯發科開發AI晶片 預計明年在台積電生產

Google傳攜手聯發科開發AI晶片 博通股價一度跌逾4%

相關新聞

基金布局驚見「棄美轉歐」 持有歐股創近四年新高

美國銀行（BofA）公布最新的每月全球基金經理人調查報告顯示，機構投資人減持美股的幅度創新高，主因這些操盤手擔心美國經濟...

MLB東京開打 日旅遊業振奮

闊別四年後，美國職棒大聯盟（MLB）再度移師東京舉行開幕戰，此時適逢日本櫻花盛開的旅遊旺季，在日圓貶值帶動外國遊客數量創...

地緣政治、美經濟放緩疑慮升溫 金價再創新高觸及3,036美元

國際黃金現貨價格18日再創盤中新高，一度大漲1.2%，觸及每英兩3,036.7美元，因中東緊張局勢再度升溫，投資人也擔心...

中東局勢緊張 油價震盪向上 布蘭特站上72美元

國際油價繼17日收紅後，18日早盤持續走高，有望連續第三個交易日收漲，主要是中東緊張局勢急速升高，美國對葉門胡塞武裝組織...

印尼股崩跌 一度暫停交易

印尼股市18日開低走低，與亞洲其他市場走向背道而馳。雅加達綜合指數早盤暴跌5%後引發全面暫停交易，恢復交易後仍繼續下殺，...

美大學名校籌錢 搶著發債

美國最負盛名的大學正以歷來最快的速度湧入債市，盼在稅收政策改變和融資管道受威脅的情況下，趁早取得資金，以支付校園專案或為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。