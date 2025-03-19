Alphabet收購雲端資安商

Google母公司Alphabet已於18日同意，將以320億美元現金收購雲端資安公司Wiz，這是Alphabet歷來最大宗併購交易，交易完成後Wiz將併入Google的雲端部門。

Wiz去年7月拒絕了Alphabet的230億美元出價，計劃繼續維持獨立營運並尋求IPO。當時Alphabet開出的價碼是Wiz估值的兩倍但仍遭拒，當時Wiz及投資人對收購猶豫不決的部分原因是，擔心監管批核曠日廢時。

這也是Alphabet有史以來最大收購案，將有助Google在競爭激烈的雲端運算市場趕上微軟和亞馬遜。Google的雲端業務在多年虧損後，最近幾季已見轉盈，儘管銷售成長放緩。

雖然美國總統川普政府可能提供更寬鬆的交易環境，但此案仍可能引起反壟斷監管機關的審查。Google的雲端業務目前在市場上排第三，緊追在微軟和亞馬遜之後，因此可能有理由降低監管當局對雲端業務市場集中的擔憂。

Wiz 2020年才成立，總部設於紐約，在美國和以色列都設有辦事處，與Amazon Web Services（AWS）和微軟Azure等雲端儲存供應商連接並掃描其中的資料，以檢測安全風險。盛傳Google母公司Alphabet接洽並開出公司估值兩倍的收購價碼，讓Wiz頓時受到全球關注。在協商併購之前，Wiz自己也藉併購來迅速擴展，並開始考慮IPO。

Wiz由以色列人創立，總部設在紐約，投資人包括紅杉資本（Sequoia Capital）、Index Ventures、Insight Partners 和Cyberstarts。