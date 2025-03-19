Alphabet收購雲端資安商
Google母公司Alphabet已於18日同意，將以320億美元現金收購雲端資安公司Wiz，這是Alphabet歷來最大宗併購交易，交易完成後Wiz將併入Google的雲端部門。
Wiz去年7月拒絕了Alphabet的230億美元出價，計劃繼續維持獨立營運並尋求IPO。當時Alphabet開出的價碼是Wiz估值的兩倍但仍遭拒，當時Wiz及投資人對收購猶豫不決的部分原因是，擔心監管批核曠日廢時。
這也是Alphabet有史以來最大收購案，將有助Google在競爭激烈的雲端運算市場趕上微軟和亞馬遜。Google的雲端業務在多年虧損後，最近幾季已見轉盈，儘管銷售成長放緩。
雖然美國總統川普政府可能提供更寬鬆的交易環境，但此案仍可能引起反壟斷監管機關的審查。Google的雲端業務目前在市場上排第三，緊追在微軟和亞馬遜之後，因此可能有理由降低監管當局對雲端業務市場集中的擔憂。
Wiz 2020年才成立，總部設於紐約，在美國和以色列都設有辦事處，與Amazon Web Services（AWS）和微軟Azure等雲端儲存供應商連接並掃描其中的資料，以檢測安全風險。盛傳Google母公司Alphabet接洽並開出公司估值兩倍的收購價碼，讓Wiz頓時受到全球關注。在協商併購之前，Wiz自己也藉併購來迅速擴展，並開始考慮IPO。
Wiz由以色列人創立，總部設在紐約，投資人包括紅杉資本（Sequoia Capital）、Index Ventures、Insight Partners 和Cyberstarts。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言