女神卡卡演唱會掀搶票潮 帶動星國商機

女神卡卡（Lady Gaga）5月將在新加坡開唱，這是她新專輯《狂亂MAYHEM》系列巡迴演唱會中亞洲唯一一站，引爆歌迷搶票潮，可望帶動當地經濟，從旅宿、到會展等產業都會受惠。

彭博資訊報導，Lady Gaga將在5月18至24日間，在新加坡國家體育場開唱四場。18日早上開始對萬事達卡（Mastercard）卡友開放售票，湧入超過160萬搶票人潮。

去年3月，新加坡也搶到另一位流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的「時代巡迴演唱會」，帶動當地零售業銷售額增長2.1%，甚至讓經濟學家上調第1季經濟成長預測。彭博資訊也預估，Lady Gaga的演唱會將提振遊客支出，預估新加坡航空公司第1季的營收及獲利將因此得到提振。

彭博資訊的報告指出：「此類大型活動過去對新加坡的入境旅遊需求提供了節日般的推動效果」，「旅客使用新航的KrisFlyer常客獎勵計畫點數兌換機票，將能支撐獲利，因為常客計畫通常是國際航空公司最賺錢的一項業務。」

演唱會熱潮也帶動會展產業（MICE）的復甦，更讓新加坡成為疫情後演唱會目的地新選擇。星國網媒報導，海外歌迷甚至在搶票成功前，就早一步訂購機票及旅館。