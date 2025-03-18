衝著輝達來？亞馬遜削價力推自家AI晶片 算力相同、價格不到一半

亞馬遜雲端服務（AWS）正採取削價競爭的策略，試圖說服客戶改用由自家人工智慧（AI）晶片驅動的伺服器，放棄較昂貴的輝達（Nvidia）。

美國科技媒體The Information報導，一名AWS長期雲端服務客戶表示，該公司近期向他們推銷租用由Trainium晶片驅動的伺服器，算力和使用輝達H100晶片的伺服器相當，但價格僅需其四分之一。

報導指出，亞馬遜列出Trainium與輝達晶片驅動的伺服器叢集，每小時的租用費率，但其實並沒有以完全相同的條件進行比較。AWS執行長賈曼去年12月曾斷言，使用Trainium晶片的伺服器僅需用H100晶片60%-70%的價格，就能得到同樣的運算能力。外界並不清楚，AWS何以至今仍未發布等同於H100晶片25%價格的新Trainium晶片。

不過，這個最新的減價舉動意味著，AWS在其雲端服務銷售方面，找到一個減少對輝達依賴的機會。

AWS高層去年12月曾說，蘋果、Adobe和Anthropic等尋求輝達替代方案的科技大廠，正在測試最新的Trainium晶片，也看到了值得期待的結果。

亞馬遜此舉也凸顯輝達面臨來自最大客戶亞馬遜、Google和微軟自研晶片的風險升高。

輝達股價在18日美股早盤跌逾3%。