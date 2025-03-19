印尼股崩跌 一度暫停交易

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

印尼股市18日開低走低，與亞洲其他市場走向背道而馳。雅加達綜合指數早盤暴跌5%後引發全面暫停交易，恢復交易後仍繼續下殺，跌幅一度擴大至7%，寫下十多年來最大跌幅，收盤跌幅收斂至3.8%，仍是2022年5月以來最大跌幅，主要是印尼的經濟疲軟，成長前景烏雲密布，加上政府財政狀況令人憂心，且開齋節前消費支出減少，都衝擊投資人信心。

 印尼最大資料中心營運業者PT DCI Indonesia和地熱能源商PT Barito再生能源公司，是拖累印尼股市18日走勢的主要個股，前者開盤沒多久就下殺至20%的跌停幅度，後者則重挫15%。

當地媒體和社群平台18日再度傳出印尼財長英卓瓦蒂將辭職的消息，也是拖累印尼股市的一個因素，但英卓瓦蒂稍後也再出面證實，她不會離開。

Timefolio資產管理公司表示，市場對消費類公司和開齋節前銷售疲軟狀況感到擔憂，「許多當地民眾正縮減非要支出」。家庭支出疲軟和通縮也衝擊市場信心。

印尼股市最新一波拋售潮，進一步加劇近期的低迷走勢，成為今年全球表現最差的股市之一。美元走強及貿易緊張局勢升溫，導致投資人大舉撤離市場。

印尼 投資人 雅加達

延伸閱讀

中國傾銷衝擊印尼 紡織業台商：憂大規模裁員引暴動

越南進口辣椒粉又見蘇丹紅 邊境查驗7500公斤全銷毀

印尼年度盛事齋戒月公路回堵 12人不耐大塞車之苦死在車陣中

赴東南亞開拓市場信心被毀！越泰經驗7年台籍高管無言僅剩「二字」

相關新聞

基金布局驚見「棄美轉歐」 持有歐股創近四年新高

美國銀行（BofA）公布最新的每月全球基金經理人調查報告顯示，機構投資人減持美股的幅度創新高，主因這些操盤手擔心美國經濟...

MLB東京開打 日旅遊業振奮

闊別四年後，美國職棒大聯盟（MLB）再度移師東京舉行開幕戰，此時適逢日本櫻花盛開的旅遊旺季，在日圓貶值帶動外國遊客數量創...

地緣政治、美經濟放緩疑慮升溫 金價再創新高觸及3,036美元

國際黃金現貨價格18日再創盤中新高，一度大漲1.2%，觸及每英兩3,036.7美元，因中東緊張局勢再度升溫，投資人也擔心...

中東局勢緊張 油價震盪向上 布蘭特站上72美元

國際油價繼17日收紅後，18日早盤持續走高，有望連續第三個交易日收漲，主要是中東緊張局勢急速升高，美國對葉門胡塞武裝組織...

印尼股崩跌 一度暫停交易

印尼股市18日開低走低，與亞洲其他市場走向背道而馳。雅加達綜合指數早盤暴跌5%後引發全面暫停交易，恢復交易後仍繼續下殺，...

美大學名校籌錢 搶著發債

美國最負盛名的大學正以歷來最快的速度湧入債市，盼在稅收政策改變和融資管道受威脅的情況下，趁早取得資金，以支付校園專案或為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。