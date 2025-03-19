印尼股崩跌 一度暫停交易
印尼股市18日開低走低，與亞洲其他市場走向背道而馳。雅加達綜合指數早盤暴跌5%後引發全面暫停交易，恢復交易後仍繼續下殺，跌幅一度擴大至7%，寫下十多年來最大跌幅，收盤跌幅收斂至3.8%，仍是2022年5月以來最大跌幅，主要是印尼的經濟疲軟，成長前景烏雲密布，加上政府財政狀況令人憂心，且開齋節前消費支出減少，都衝擊投資人信心。
印尼最大資料中心營運業者PT DCI Indonesia和地熱能源商PT Barito再生能源公司，是拖累印尼股市18日走勢的主要個股，前者開盤沒多久就下殺至20%的跌停幅度，後者則重挫15%。
當地媒體和社群平台18日再度傳出印尼財長英卓瓦蒂將辭職的消息，也是拖累印尼股市的一個因素，但英卓瓦蒂稍後也再出面證實，她不會離開。
Timefolio資產管理公司表示，市場對消費類公司和開齋節前銷售疲軟狀況感到擔憂，「許多當地民眾正縮減非要支出」。家庭支出疲軟和通縮也衝擊市場信心。
印尼股市最新一波拋售潮，進一步加劇近期的低迷走勢，成為今年全球表現最差的股市之一。美元走強及貿易緊張局勢升溫，導致投資人大舉撤離市場。
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