基金布局驚見「棄美轉歐」 持有歐股創近四年新高

美國銀行（BofA）公布最新的每月全球基金經理人調查報告顯示，機構投資人減持美股的幅度創新高，主因這些操盤手擔心美國經濟陷入停滯膨脹，全球貿易戰升高，以及「美國例外主義」終結；報告並指出，基金經理人正在全球股市進行大規模的輪動，經理人「棄美轉歐」的輪動空前激烈。

美銀的調查是在3月7─13日進行，對象包括171位基金經理人，總計管理4,260億美元資金。報告指出，經理人3月對美股的持股比重，從2月時的「加碼」17%，轉為「淨減碼」23%，減幅多達40個百分點，是歷來最大，且持股比降至2023年6月以來低點；凸顯出標普500指數從2月時的頂峰回檔約8%的過程中，經理人對美股的樂觀程度已經大幅消退。

由於美股偏貴，加上美國經濟成長減弱，導致投資機構大為驚恐；近70%的受訪者表示，「美國例外主義」這項題材已經越過頂峰。

美銀投資策略專家哈尼特表示，只有當貿易戰及通膨憂慮減緩的條件下，標普指數才會回升到6,000點以上。美股18日早盤開低走低，標普指數跌0.6%，至5,635點。

反觀歐洲股市，因為德國政府準備大舉投資國防與基礎建設，而呈現一股新的樂觀氛圍。同期間基金經理人對歐元區股市的持有比重躍升27個百分點，達到2021年7月以來最高水準，並提高英國股市的比重。

在類股方面，投資機構尤其看壞美國科技股，持股比重降到12%，為兩年來最低；對消費必需品、公用事業及銀行股較為樂觀。

經理人持有現金的比重從3.5%提高到4.1%，是2020年來最大單月增幅；另外經理人持有債券的微幅下降，仍停留在「減碼」水位。經理人指出，這種現象倒不是典型的「脫險」行情；投資比重轉變更傾向於恢復平衡，而非風險意識升高；而且看起來投資機構並不是在針對可能持續數月的空頭行情預作準備。

另外，就在美股下跌之際，上市公司內部人士又開始「逢跌即買」。據華盛頓服務公司的指標顯示，3月內部人士對本公司股票的買／賣比率從元月時的0.31，上升到0.46，接近歷史高點。由於上市公司主管比外界更了解公司情況，因此買進比率提高顯示主管們對經濟情勢及公司業務仍有信心。

另一項有利因素，則是今年以來上市公司宣布的庫藏股買回計畫總金額達2,980億美元，是歷年來同期間第三高紀錄。

不過3月宣布的金額已經減少僅218億美元，因為企業都在等待川普4月2日宣布更大規模的關稅措施。