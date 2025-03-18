日本首拆商用核反應爐 濱岡核電廠2號機開始拆除

日本靜岡縣御前崎市的濱岡核能發電廠1號機與2號機已邁入廢爐階段。營運商中部電力公司宣布，已開始拆除2號機的反應爐。這是日本國內開始拆除商用核電廠反應爐的首例。

日本放送協會（NHK）報導，濱岡核電廠1號機與2號機都是輕水反應爐，中部電力公司於2009年度啟動這2個機組的除役作業，先前已取出核燃料，並拆卸渦輪等周邊設備。

中部電力公司表示，昨天已開始拆除該廠2號機反應爐，並使用起重機吊起並移除反應爐壓力容器頂蓋，未來預計將使用大型切割器具來拆除壓力容器、反應爐圍阻體等。

中部電力計畫在2035年度前完成拆除濱岡核電廠1號機與2號機的反應爐，並在2042年度完成廢爐作業，其中包括拆除反應爐廠房等。

1號機與2號機拆除工事估計將分別耗費約379億日圓（約新台幣84.8億元）與462億日圓左右（約新台幣103億元）。

廢爐作業估計將產生約2萬公噸的金屬和混凝土放射性廢棄物，而目前仍不確定這些廢棄物將如何處置。中部電力就此表示，「在敲定處置場所之前，會將廢棄物安全存放在廠房內」。

法新社報導，世界核能協會（World NuclearAssociation，WNA）指出，全球目前僅有約25座核子反應爐被完全拆除。