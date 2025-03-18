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全球第三大！北韓比特幣儲備逾10億美元 僅落後兩國「多是駭來的」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
韓媒報導，北韓比特幣儲備規模為全球第三大，僅次於美國和英國。路透
韓媒報導，北韓比特幣儲備規模為全球第三大，僅次於美國和英國。路透

北韓駭客組織據信已取得共13,562枚比特幣，價值合計11.4億美元。若經證實，該國比特幣儲備將是全球第三大，僅落後美國和英國。

韓國前鋒報報導，加密幣交易所幣安（Binance）的新聞平台引述區塊鏈交易數據商Arkham情報公司指出，由北韓政府在背後操控的駭客集團，估計持有13,562枚比特幣，價值合計11.4億美元。

據幣安估計，該數據若經證實，北韓的比特幣儲備將僅落後美國的198,109枚，以及英國的61,245枚，排名全球第三。該數量也超越不丹所持有的10,635枚，以及薩爾瓦多的6,117枚。

根據南韓、美國和日本1月的聯合聲明，包含「拉撒路集團」（Lazarus Group）在內的北韓駭客組織，被查出在去年一連串網路攻擊事件中，盜竊總值6.59億美元加密貨幣。

美國聯邦調查局上個月也發布公開聲明，稱北韓上月從國際加密貨幣交易所ByBit駭走15億美元的虛擬資產，為史上最大加密幣竊盜案。

上周也有報導指出，拉撒路集團已將至少3億美元盜走的加密幣，轉換成不可追回的資金。

拉撒路和其他駭客組織被指控為由北韓政府操控，也被視為是北韓當局的重要收入來源。大多數來自北韓非法活動的收益，據傳是用於其彈道飛彈計畫和核武測試。

北韓 比特幣

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