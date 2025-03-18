買低變接刀？NVIDIA本周恐死亡交叉 後續跌幅驚人

輝達（NVIDIA）股價今年來已跌逾一成，即將在技術線圖上形成「死亡交叉」。從過去經驗來看，輝達股價形成死亡交叉後進一步下跌機率達到75%，平均跌幅為41%，意味想逢低買進輝達股票的投資人或許最好再等等。

死亡交叉是指50日移動平均線跌破200日均線的現象，視為長線上漲和下跌分水嶺。從移動平均線目前走勢來看，輝達股價最快本周可能形成死亡交叉，是近三年來首見。

輝達股價上次形成死亡交叉是在2022年4月20日，之後股價又跌47.7%，同年10月14日才觸底。再上一次形成死亡交叉的時間是2018年11月13日，當時輝達股價約六周後觸底，形成死亡交叉後累計進一步下跌36.1%。

輝達1999年1月掛牌上市以來，股價浮現死亡交叉的次數達到12次，其中九次股價後來進一步下跌，跌幅介於6.5%至78%。形成死亡交叉到股價觸底的時間最短只有一周，最長達到9個月。