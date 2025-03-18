快訊

國小校長抖音喊「我愛你中國」 桃園市教育局要查了

以色列撕毀停火協議原因曝！加薩增至342死 內唐亞胡嗆加倍奉還

被影射是殺人兇手！金秀賢公司火大「發12頁聲明」駁：沒強迫金賽綸還債

日韓軍工股飆高 因川普威脅撤保護傘、歐洲計劃重新武裝起來

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
歐洲國家決心強化自身安全，亞洲料能出口更多軍事裝備，推動日本和南韓的軍工股飆高。圖為美國和南韓的聯合軍演。歐新社
歐洲國家決心強化自身安全，亞洲料能出口更多軍事裝備，推動日本和南韓的軍工股飆高。圖為美國和南韓的聯合軍演。歐新社

由於川普領導的美國態度轉變，威脅要撤除安全保護傘，讓歐洲國家決心強化自身安全、重新武裝起來，市場預期亞洲將能出口更多軍事裝備，南韓軍工股飆新高，日本也受惠。

俄烏戰爭刺激歐洲各國重整軍備。德國周二即將投票表決撥款5,000億歐元，增加基礎設施和國防支出。

駐東京的麥格里分析師Wendy Pan說：「防禦緒情非常強烈。國防預算可能大幅增加，但我認為德國目前的國防工業不足以支援此一發展，除非擴產或與其他國家合作。」

這使得東亞的軍工股出現創紀錄漲勢。

南韓軍工大廠韓華航太周一盤中飆出創新高的781,000韓元，今年來暴漲109%；生產坦克的現代Rotem（預料這幾周就能搶下波蘭和羅馬尼亞的供應合約）盤中也創新高，終場攀高1%，收紅在110,200韓元，今年累漲112%。

證券業者Mirae Asset Securities的分析師Dongho Jeong表示，南韓企業可能搶得高達1,540億韓元（1,060億美元）的訂單，占美國以外西方國家武器支出的四分之一。

相對於歐洲在蘇聯解體後縮減國防製造，南韓還須因應北韓威脅，故而以低成本大量製造武器，現已躍升全球第10大武器輸出國。

野村證券副總裁Eon Hwang談及歐洲與南韓的軍事供應鏈時表示，兩者的規模經濟完全不同。

受限於戰後和平憲法，日本在全球武器出口市場的占比不到1%，欠缺商業經驗。但因限制已放寬，預計其他國家對國防硬體日益增加的需求將嘉惠日本的防務公司。

最大國防承包商三菱重工今年上漲25%；生產火箭和噴射引擎的IHI今年股價上漲22.3%；川崎重工強升32.6%，火炮製造商日本製鋼所勁揚7.5%。

南韓 川普 日本 軍工股

延伸閱讀

川普政府驅逐委國黑幫分子 邊境沙皇：我才不管法官怎麼想

遣返禁令遭無視 聯邦法官要川普政府說明

驅逐委國黑幫藐視法庭？川普與司法攤牌更進一步

川普驅逐委國黑幫／遣返班機起飛1小時後 法官裁決才出爐

相關新聞

日韓軍工股飆高 因川普威脅撤保護傘、歐洲計劃重新武裝起來

由於川普領導的美國態度轉變，威脅要撤除安全保護傘，讓歐洲國家決心強化自身安全、重新武裝起來，市場預期亞洲將能出口更多軍事...

金價又衝新高！中東緊張情勢再起 華爾街看漲聲浪不斷

黃金價格今天盤中突破每英兩3,017美元，再創歷史新高，因為中東緊張局勢再度升溫，投資人同時間也擔心美國經濟放緩，進一步...

不甩DeepSeek擾亂市場說法 輝達將推尖端AI晶片

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳預計明天將展示先進的AI與量子運算晶片，不理會中國新創公司「深度...

特斯拉股價三個月腰斬 空頭避險基金帳面獲利162億美元

特斯拉（Tesla）近三個月市值腰斬，讓做空特斯拉的避險基金狠賺一票。據數據服務商S3 Partners統計，自特斯拉去...

殺紅眼！印尼股市突然暴跌7% 一度暫停交易仍賣壓難止

印尼股市今天開盤後一路挫跌，暴跌5%後引發全面暫停交易，但恢復開盤後又繼續下殺，跌幅擴大至7%，此時投資人擔心印尼經濟疲...

日本新幹線下月漲價 高鐵營運商股票看漲

投資人和遊客一樣，都喜歡日本的子彈列車，他們正期待旅遊熱潮和票價調漲能推高高鐵營運商的股價。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。