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不甩DeepSeek擾亂市場說法 輝達將推尖端AI晶片

中央社／ 舊金山17日綜合外電報導
輝達執行長黃仁勳。（路透）
輝達執行長黃仁勳。（路透）

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳預計明天將展示先進的AI與量子運算晶片，不理會中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）擾亂市場的說法。

法新社報導，黃仁勳在輝達年度開發者大會發表的主題演講，應該會讓矽谷聖荷西市（San Jose）的思愛普中心（SAP Center）座無虛席。思愛普中心是北美職業冰球聯盟NHL聖荷西鯊魚（San Jose Sharks）的主場。

產業觀察人士預期黃仁勳將把焦點放在輝達最新的Blackwell系列繪圖處理器（GPU），包括正在研發的新更新產品。

這波AI熱潮帶動輝達股價飆漲，直到今年初因DeepSeek橫空出世，才引發大規模拋售。

輝達股票是華爾街交易量最多的股票之一，儘管最近從3月的低點反彈，今年跌幅仍超過9%。

中國新創公司DeepSeek推出成本低但效能高的模型，震撼了生成式人工智慧（GenAI）界，挑戰OpenAI與其他支出龐大巨頭的霸主地位。

但數個國家對DeepSeek的數據處理方式提出質疑。DeepSeek表示，這些數據是儲存在「位於中華人民共和國的安全伺服器」內。

科技巨擘爭相採購輝達的先進繪圖處理器，以建造驅動AI的資料中心，有些人說，低成本選項可能將削弱這家矽谷晶片巨頭的業務。

Yurts Technologies Inc共同創辦人兼執行長班范魯（Ben Van Roo）認為，DeepSeek的人氣對輝達而言是好兆頭。Yurts專門保護敏感資料，同時讓AI模型能夠進入平台。

范魯向法新社表示：「DeepSeek大幅加速對使用這些模型的渴望。」他說：「撇開這是中國產品的事實，這打開全球（對生成式AI）的胃口，我覺得這對輝達而言是好日子。」

輝達已提高用於驅動AI的頂級Blackwell處理器的產量，第一季的市場銷售額達到數以十億計美元。

黃仁勳日前向金融分析師表示，「AI正在以光速發展」，並為「徹底改變規模最大產業的下一波AI浪潮」奠定基礎。

黃仁勳認為輝達晶片與軟體平台將持續為機器人、汽車與數位「代理」驅動或訓練AI。數位代理是指可以取代人類執行決策的AI。

黃仁勳也有可能暢談量子運算的躍進。經過幾次預測落空後，量子運算正在迅速加速發展，實際使用案例與科學突破預計不必等上數十年，而是在幾年內就能實現。

DeepSeek NVIDIA 晶片 矽谷 輝達 黃仁勳

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