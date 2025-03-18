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特斯拉股價三個月腰斬 空頭避險基金帳面獲利162億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
馬斯克干政作風已引發一波反特斯拉浪潮。路透
馬斯克干政作風已引發一波反特斯拉浪潮。路透

特斯拉（Tesla）近三個月市值腰斬，讓做空特斯拉的避險基金狠賺一票。據數據服務商S3 Partners統計，自特斯拉去年12月17日收在歷史新高以來，已累積162億美元帳面獲利。

幾年前就開始放空特斯拉的避險基金Clean Energy Transition管理合夥人 Per Lekander說：「特斯拉曾擁有非常強大的品牌價值，卻被馬斯克給徹底毀掉。」「馬斯克正在背離他的客戶群。買特斯拉的人可不是穿牛仔靴的那一群。」

摩根大通（JPMorgan）上周下修特斯拉年底目標價，從135美元降至120美元，並在報告中寫道：「我們很難在汽車產業史上找到類似案例，沒有哪個品牌能在這麼短時間內流失這麼多價值。」特斯拉股價周一收在238.01美元。

不過，即使算上最近的獲利，2010年特斯拉上市以來空頭累計帳面虧損仍高達645億美元，凸顯放空特斯拉長期以來的高風險性。

S3分析指出，近一個月來，特斯拉的放空部位增加16.3%，達到7,150萬股，占公司總股數的2.6%，反映投資人擔心美國總統川普急進關稅政策對經濟造成衝擊所引發的賣壓。

長年以來，特斯拉一直是美股放空熱門標的，2020年春季，做空一度高達3億股。然而，特斯拉2021年年中前的短短兩年內飆漲超過1,500%，導致空頭大舉潰敗。

馬斯克過去經常嘲諷不論大戶散戶的放空者。他去年更放話說，一旦特斯拉完全解決自動駕駛技術，所有放空者都會「被徹底消滅」。

放空 特斯拉 馬斯克

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