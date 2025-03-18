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殺紅眼！印尼股市突然暴跌7% 一度暫停交易仍賣壓難止
印尼股市今天開盤後一路挫跌，暴跌5%後引發全面暫停交易，但恢復開盤後又繼續下殺，跌幅擴大至7%，此時投資人擔心印尼經濟疲軟與開齋節前消費支出減少，衝擊市場信心。
印尼雅加達綜合指數今天賣壓湧現，盤中暴跌7%，稍早在重挫5%時觸發暫停交易的機制，當時已是2020年9月10日以來最大盤中跌幅。
印尼最大資料中心營運業者PT DCI Indonesia和印尼地熱能源公司PT Barito Renewables Energy是拖累印尼股市指數的主要個股，前者開盤沒多久就下殺至20%的跌停幅度，後者則重挫15%。
Timefolio資產管理公司投資組合經理Nigel Peh表示，市場對消費類公司和開齋節前銷售疲軟狀況感到擔憂，「許多當地民眾正縮減非要支出」。家庭支出疲軟和通縮數據也衝擊市場信心。
印尼股市周二的拋售潮，進一步加劇近期的低迷走勢，成為今年全球表現最差的股市之一。美元走強及貿易緊張局勢升溫，導致投資人大舉撤離市場。市場現在把焦點轉向印尼央行周三的利率決策，投資人正等待當局可能祭出的干預措施，盼穩定匯率並提振經濟成長。
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