日本盼美國豁免關稅 傳將展開事務層級談判

日本放送協會（NHK）今天報導，美國總統川普政府正打算4月祭出對等關稅與汽車關稅，日本政府將與美方展開事務層級協商。

川普政府本月12日對進口鋼鋁徵收關稅，並打算於4月2日課徵貿易對象國家相同稅率的對等關稅。

報導指出，日本政府希望日本能被排除在一連串的關稅措施之外，經濟產業省（相當於經濟部）的官員近期預計與美國商務部高層展開相關談判。

不過，日本經濟產業大臣武藤容治本月10日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等官員舉行會談後，並未獲得美方豁免的承諾。除此之外，盧特尼克本月14日接受美國媒體福斯財經新聞網（FBN）訪問時透露，日本並未被排除在汽車關稅之外。

NHK報導，日本政府將在談判中繼續要求豁免之外，也會探詢美方具體的要求，有意找出迴避關稅的突破口。