美大砍全球衛生資金 世衛警告危及數百萬人性命

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天敦促華府重新思考大幅削減全球衛生資金的行動，警告突然斷炊將威脅數以百萬計民眾的性命。

法新社報導，譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）警告，光是中斷全球人類免疫缺乏病毒（HIV，即愛滋病毒）計畫就會導致「超過1000萬例HIV新增病例及300萬例HIV相關死亡病例」。

他向媒體表示：「我們要求美國重新考慮對全球健康的支持。」

美國總統川普今年1月重返白宮後，除了讓美國退出世衛組織，還決定凍結幾乎所有對外援助，包括對增進全球健康的龐大援助。

美國向來是提供最多援助的國家，突然改變立場讓整個人道援助圈子陷入混亂。

譚德塞警告，削減透過美國國際開發總署（USAID）與美國疾病管制暨預防中心（CDC）向各國提供的直接資金將產生龐大衝擊。

他說，多年來對抗從HIV、麻疹到小兒麻痺症等一系列疾病的努力將立即遭受巨大損失。

譚德塞說：「由於缺貨、延遲交貨或缺乏資金，瘧疾診斷檢測工具、藥品與殺蟲劑處理過的床用蚊帳等供應現在出現嚴重中斷。」

他說：「過去20年來，美國一直是對抗瘧疾的最大雙邊捐助國，協助預防約22億起病例與1270萬起死亡病例。」

「如果中斷情況持續下去，光是今年我們就可能新增1500萬起瘧疾病例與10萬7000起死亡病例，讓過去15年取得的進展化為烏有。」

他說，HIV的情況也是雷同，美國對抗HIV倡議「總統愛滋病緊急救援計畫」（PEPFAR）的所有資金幾乎停止，已導致「超過50國的HIV療法、檢測與預防服務立即中斷」。

他說：「現在有8個國家的抗愛滋病毒治療受到嚴重干擾，藥物將在未來幾個月用罄。」

譚德塞也指出結核病防治工作受到衝擊，警告已有9個國家通報「結核病藥物的採購與供應鏈出現問題，危及結核病患者的性命」。

譚德塞說：「過去20年來，美國對結核病服務的支持協助挽救近8000萬條性命。」他說：「那些成果也面臨風險。」

在疫苗方面，他同時強調，僅由美國資助、由700間以上實驗室組成的世衛組織「全球麻疹與德國麻疹網絡」（Global Measles and Rubella Network）「面臨立即關閉」的風險。

他說，「這發生在可能最糟的時刻，在麻疹捲土重來時」，並指出麻疹疫苗過去50年來拯救了近9400萬人的生命。

譚德塞讚揚華府「多年來慷慨解囊」，並說「當然…（美國）有權決定支持哪些計畫、支持到什麼程度」。

但他說，「美國也有責任確保，如果要撤回對各國提供的直接資金，必須是以有序且人道的方式進行，讓他們能夠找到替代的資金來源」。

他說：「如果美國決定不恢復對各國的直接資助，我們要求美國與受影響國家進行對話，以便擬定計畫，從仰賴美國資金過渡到更能長期維持的解決方案，避免會造成生命損失的干擾。」