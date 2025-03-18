賣的比車好！汽車大廠「自製香腸」年銷850萬根 還有零件編號

受到關稅、物價上漲、市場競爭等影響，福斯汽車（Volkswagen）2024年的銷量比2023年還低，但是旗下一項鮮為人知的產品銷量卻超越前年。

根據《衛報》報導，位於歐洲經濟核心地位的福斯汽車近年來銷售下滑，淨利潤比前年還低，但是旗下生產的「咖哩香腸」銷量卻呈現上升趨勢。

咖哩香腸就是在切片香腸上加入番茄醬和咖哩粉或辣椒粉，是德國一種最受歡迎的平民美食。

這款咖哩香腸自1973年推出，可以說是福斯旗下最受歡迎的產品，根據《發燒車訊》今年1月的報導，去年福斯的全球市場銷售為480萬輛，較前年同期下降1.4%，而咖哩香腸賣出850萬根，比前年還多20萬根，賣得比車還好。

其配方據說只有少數員工知道，只在30間員工餐廳以及附近的超市販售，而且這款香腸屬於「福斯原裝零件（Volkswagen Originalteil）」，擁有自己的零件編號：199 398 500 A。

2021年，德國沃爾夫斯堡的公司總部為了響應健康素食，將咖哩香腸從菜單上刪除，不只引發員工的強烈抗議，甚至引起德國前總理格哈德．施若德（Gerhard Schröder）的關注，公司隨後道歉並恢復販售。