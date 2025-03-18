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沒買庫藏股 「股神」巴菲特的波克夏股價仍創新高、表現打敗大盤

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
「股神」巴菲執掌的投資公司波克夏周一上漲，股價創下歷史新高紀錄，表現遠優於標普500指數。美聯社
「股神」巴菲執掌的投資公司波克夏周一上漲，股價創下歷史新高紀錄，表現遠優於標普500指數。美聯社

「股神」巴菲執掌的投資公司波克夏延續今年來的強勁走勢，股價周一上漲，創下歷史新高紀錄，表現遠優於標普500指數

波克夏的A股周一上漲1.8%至784,957 美元，B股上漲1.6%至523.01美元，兩者都創收盤新高。今年來，A股累漲15.3%，B股累漲15.9%。相較下，標普500指數周一小漲0.6%，今年來累跌3.3%。

不僅是現在，波克夏過去3年、5年、10年和20年的表現，也全部輕鬆領先標普500指數。

沒有特殊消息能解釋波克夏為什麼上漲。波克夏在申報資料中披露了對五家日本商社增加持股，但加碼幅度不多，平均增持比率僅略高於1個百分點。

波克夏上周五稍晚發布的說明書顯示，該公司2月10日至3月5日之間並未買回任何庫藏股，延續2024年5月以來的無作為。鑒於這支股票太強勢，不回購也不奇怪，這表示負責庫藏股活動的執行長巴菲特並不覺得股價便宜。

最近幾季，沒買庫藏股也沒造成股價被抑制。自2月下旬波克夏公布第4季財報，稅後營業利潤大增70%以來，投資人蜂擁而來。

波克夏因坐擁逾3,000億美元現金及強勁獲利能力，被視為避風港。資金從「科技七雄」在內科技股輪動出來，也有助於波克夏成為標普500指數當中最大的價值股，目前估值為1.1兆美元。

截至2024年底，波克夏在日本五大商社的持股價值為235億美元，幾乎快到成本138億美元的兩倍，成為過去十年中最成功的投資之一。

波克夏目前的股價是2024年底帳面價值的逾1.7倍，是2025年預估收益的25倍，兩者均處於過去10年區間的高端。但投資人顯然樂意將資金交給94歲的巴菲特，以及他指定的繼任者艾伯（Greg Abel）。

巴菲特 指數 標普 波克夏

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