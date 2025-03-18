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阿拉斯加州長率業者訪台 爭取天然氣投資

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
阿拉斯加計劃興建耗資440億美元、全長1,300公里（800英里）的天然氣管線，將阿拉斯加北部偏遠地區的天然氣輸送至南部。美聯社
阿拉斯加計劃興建耗資440億美元、全長1,300公里（800英里）的天然氣管線，將阿拉斯加北部偏遠地區的天然氣輸送至南部。美聯社

阿拉斯加州長本周率團訪問台灣在內四個亞洲國家，爭取一項天然氣開發案的投資計畫。美國總統川普已表示，這計畫可能為美國帶來數兆美元經濟效益，不過，日本能源企業對此抱持保留態度。

阿拉斯加州政府所屬的阿拉斯加天然氣管線發展公司（AGDC）與開發夥伴Glenfarne Group主管將前往友邦國家，向業界介紹阿拉斯加液化天然氣（LNG）的經濟和戰略競爭優勢，並探詢參與投資的機會。

此建案計劃興建耗資440億美元、全長1,300公里（800英里）的天然氣管線，將阿拉斯加北部偏遠地區的天然氣輸送至南部，再以LNG形式出口至日本、南韓和台灣。

阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）也將同行，訪問行程自3月19日至3月30日，首站是台灣，隨後先後訪問泰國、南韓和日本。

川普一方面揚言對亞洲盟國祭出貿易關稅，另一方面積極銷售能源，試圖重振阿拉斯加延宕的LNG計畫。

川普2月7日和日本首相石破茂會談時，即要求日方支持此計畫；3月4日，南韓同意和討論合作。同日，川普向國會表示，日本與南韓希望參與阿拉斯加LNG開發案。

不過，日本能源業者迄未承諾投資。路透引述知情人士報導，AGDC 接觸多家日本企業與機構，爭取對LNG的投資，潛在投資者包括：日本最大石油與天然氣開發商——國際石油開發帝石（Inpex ）、三菱商事、三井物產，以及全球最大LNG買家JERA，以及負責海外能源投資融資的政府機構日本金屬與能源安全機構（JOGMEC）與日本國際協力銀行（JBIC）。

AGDC發言人費茲派崔克（Tim Fitzpatrick）表示，阿拉斯加的天然氣原料成本低廉，即使前期投入成本較高，此計畫仍具備可與美國墨西哥灣沿岸LNG計畫競爭的優勢。

天然氣 川普 日本 阿拉斯加

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