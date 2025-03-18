黃仁勳GTC大會演講時間曝 投資人指望帶NVIDIA股價拉一波

輝達（NVIDIA）股東寄望執行長黃仁勳在GTC大會發表的主題演講，將能傳達出足夠的樂觀訊號，有助輝達股價維持近期的反彈回升走勢。

黃仁勳預定美西時間18日上午10點（台灣時間19日凌晨1點）在聖荷西SAP中心發表主題演講。本次的GTC大會正值輝達的關鍵時刻，外界認為，黃仁勳這場演講有望消弭市場對輝達銷售成長將見頂的擔憂。投資人最關心的是Blackwell產品線最新情況，以及黃仁勳關於毛利率、中國大陸、競爭同業和成長的說法。

Wayve資本管理公司的Rhys Williams表示，「我們對輝達的擔憂在於，它的獲利現在已經到達頂峰，下半年不會像他們描述的那樣好，而黃仁勳的發言可能會讓市場感到些許安慰，他會告訴大家一切進展順利，前進的車輪不會掉下來」。

儘管輝達股價最近已從3月低點反彈，但今年迄今跌幅超過9%。彭博彙編的數據顯示，當輝達估值接近五年低點之際，抄底買家開始進場承接。

輝達股票先前遭到拋售，正值大型科技股帶領整體股市大盤走跌，此外，市場也擔心美國政府關稅措施的不確定性，以及許多大型科技公司可能重新AI大舉支出計畫。

Mapsignals首席投資策略師Alec Young表示，「市場對輝達股票持非常懷疑的態度，該股目前的估值以及其較高的營收成長預期，代表市場認為飛速成長不會發生」。

不過，也有一些有利於輝達股價的正面因素。該公司剛公布的財報大幅超越華爾街預期，儘管表示毛利率可能比預期低一些。對於2026年度，分析師預期輝達營收成長57%，以國際公認會計準則（GAAP）計算的每股盈餘將成長52%。

輝達在AI晶片領域處於領先地位，預期今年科技企業將在這塊市場支出數百億美元，可能意味著最近輝達走勢的疲軟只是一個階段性現象。如果輝達業績能達到財測，且Blackwell業績強勁、毛利率回升、暗示年底前需求強勁的展望，那麼股價有機會繼續復甦。