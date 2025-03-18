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美國鋼鐵業不滿巴西政府巨額補貼 指行逕如同中國

中央社／ 聖保羅17日專電

美國鋼鐵製造商協會致美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）的信函中，稱巴西為「拉丁美洲的中國」，並指責巴西政府對本地鋼鐵業進行巨額補貼。

美國總統川普（Donald Trump）對進口鋼鋁全面開徵25%的關稅措施12日生效，巴西已與白宮展開談判。

CNN巴西新聞頻道報導，美國鋼鐵製造商協會（SMA）會長貝爾（Philip Bell）在信中指出，2024年美國鋼鐵短缺1800萬噸，過去10年，該行業的進口量超過出口量2億噸。

貝爾援引經濟合作暨發展組織（OECD）的數據表示，2025年全球鋼鐵產能過剩將達6.44億噸，使得鋼鐵產品供過於求，美國自中國和巴西等其他貿易夥伴進口激增。

貝爾表示，巴西的產能為5090萬噸，但2023年的產量僅為3180萬噸。儘管產能閒置，巴西鋼鐵業最近宣布一項巴西幣1000億元（約新台幣5809億元）的擴大生產計畫。

貝爾在信中稱，美國對巴西的鋼鐵出口受到平均12.6%關稅的阻礙，但根據產品不同，關稅最高可達20%甚至35%。

此外，美國鋼鐵製造商協會認為，使用巴西港口的航運公司收取的商船續期附加運費（AFRMM），剝奪了美國鋼鐵在巴西的競爭力；巴西對國內鋼鐵業提供大量補貼，使得巴西生產商在全球貿易中獲得不公平的優勢，也使得美國生產商更難在第3方市場與巴西競爭。

貝爾還指出，巴西社會經濟發展銀行（BNDES）在提供補貼信貸額度方面扮演重要角色，例如為購買太陽能和風能發電系統、太陽能加熱器、電動公共汽車和卡車以及能效更高的設備提供的低貸款。

貝爾表示，除了BNDES外，巴西政府在石油和天然氣、電力、運輸和銀行等行業還有120多家國有企業，巴西可謂「拉丁美洲的中國」。

巴西向美國出口的鋼鐵主要是半成品，然後由鋼鐵廠製造用於建築業、汽車製造商、天然氣管道和輸電塔的板材、管材和線材等終端產品。

根據美國鋼鐵製造商協會的信函，該行業2/3的投資和就業機會來自半成品的生產，而美國進口的鋼板中有70%來自巴西。

巴西 經濟發展 美國 鋼鐵

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