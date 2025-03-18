美元兌歐元繼續走貶 市場重估川普政策帶來的經濟後果

美元兌歐元周一徘徊五個月谷底，投資人擔心美國總統川普的貿易保護主義政策所帶來的經濟後果，因此對美元保持謹慎。

歐元周一報1.092325美元，升值0.4%，略低於上周觸及的 1.0947 美元的 10 月 11 日以來最高。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.3%至103.370。

英鎊兌美元升值0.5%，至1.2997，為11月初以來的最高價位； 交易者預計英國央行將在周四的會議上維持利率在4.5%不變。美元兌日圓升0.4%，至149.16。

交易者原本以為川普的經濟政策既會支持美元，也會導致其他貨幣趨軟，如今又重新評估，也使美元兌歐元自1月中旬以來回落了6%。

美國2月零售銷售增幅低於預期，且前一個月的數據下修，加劇了外界對消費者支出減少的疑慮。但數據顯示，零售銷售「控制組」2月成長1%，扭轉了前一個月的下降趨勢。

美元兌加幣跌0.6%，至1.4283，連續兩個交易日下跌。

紐西蘭元和澳幣兌美元分別上漲逾1%。