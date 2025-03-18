快訊

114學年繁星推薦9點開放查詢 錄取考生名單這裡查

房價一坪回到8萬會怎麼樣？他推估：生活會變得更美好的7個現象

影／強烈冷氣團發威！玉山下雪達1公分 銀白雪景曝光

背景超硬！Fed副主席將由她出任…負責管銀行 華爾街慶賀

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）獲提名出任副主席職位。路透
聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）獲提名出任副主席職位。路透

美國總統川普提名現任聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）擔任央行負責監管的副主席，此舉受到華爾街大型和較小型銀行的歡迎，因為預期鮑曼將對銀行產業更加友善。

川普周一（17日）在社群媒體貼文表示：「Miki（指鮑曼）自2018年以來一直榮耀地擔任聯準會理事，在處理通膨、監管和銀行業方面擁有極佳的專業知識。」

如果美國參議院確認鮑曼的人事案，預料她對銀行監管的態度將比上一任副主席巴爾（Michael Barr）更寬鬆。鮑曼一直嚴厲批評一項在2023年公布、要求銀行持有更多資本的重大計畫。聯準會主席鮑爾今年稍早表示，他樂觀認為這項長期來備受矚目的計畫能「相當迅速地」達成協議。

參議院銀行委員會主席史考特（Tim Scott）讚許這項提名，形容鮑曼是「阻止繁瑣規定」的重要聲音。他在聲明中表示：「我期許理事鮑曼將協助提升監管透明度與委員會的監督工作。」

相較下，民主黨籍的麻薩諸塞參議員華倫（Elizabeth Warren）表示，她「深切擔心」讓鮑曼負責央行的監督事務會「引發另一輪華爾街監管鬆綁、銀行崩潰，以及紓困」。

鮑曼出身銀行世家，她已是從事銀行業的第五代，先前曾擔任過堪薩斯州銀行委員會委員，也曾任農牧民銀行（Farmers & Drovers Bank）副總裁。鮑曼在2018年成為聯準會理事，擔任央行小型區域和社區銀行小組委員會主席。

鮑曼出任聯準會最高銀行監管官員後，必須因應一項川普所發布、限制央行權力的行政命令。這項命令是在2月發布，要求聯準會在監管相關的草案法規提交白宮審查，並與政府就優先事項和計畫進行協商。然而，該命令並不涵蓋聯準會在貨幣政策方面的工作。

一些大銀行的高層主管十分樂見鮑曼獲得提名。

高盛集團執行長蘇德巍（David Solomon）上周受訪時表示：「業界會樂見鮑曼獲任命，這將有助於銀行向前發展，履行銀行應有職責，即把資金挹注到金融體系，協助支撐經濟成長。」

Fed 聯準會 華爾街

延伸閱讀

川普撤銷拜登子女特勤局維安任務 立即生效

法議員要求美國歸還自由女神像 控川普與暴君為伍

川普幫台積加碼 投資額喊到2,000億美元

經濟日報社論／以關稅換所得稅…美國夢遲早破滅

相關新聞

美國股市連續二日反彈 英特爾率費半大漲

美國股市周一連續二日上漲，延續了上周大跌後的反彈走勢，工業和能源股受經濟數據提振走高。

當髒話成為商標：紐西蘭對冒犯性標誌的法律界線為何？

紐西蘭知名記者PADDY GOWER為其新聞品牌「THIS IS THE FUCKING NEWS」商標申請案，在紐西蘭掀起一陣法律與道德的辯論風暴。

美財長：白宮正致力防止一場金融危機 不保證經濟不衰退

美國財政部長貝森特表示，白宮正致力於防止一場可能由過去幾年大規模政府支出引發的金融危機，但「不保證」不會出現經濟衰退。

德國奧迪集團汽車 至2029年底將裁員7500人

德國汽車製造商奧迪集團宣布，至2029年底將在德國裁員7500人

台積電ADR漲1.2% 較台北交易溢價拉大至20%

台積電ADR周一（17日）上漲1.2%，收在176.24美元，較台北交易溢價拉大至20%。

延續反彈趨勢…股指連升兩日 道指收漲350點

美股上漲，在前4周華爾街股市暴跌後延續反彈趨勢；暴跌是因川普總統混亂的關稅政策以及消費者信心下降所致。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。