台積電ADR漲1.2% 較台北交易溢價拉大至20%

台積電ADR周一（17日）上漲1.2%，收在176.24美元，較台北交易溢價拉大至20%。

美國股市周一連續二日上漲，延續了上周大跌後的反彈走勢，工業和能源股受經濟數據提振走高。

道瓊工業指數上漲353.44點，漲幅0.9%，報41,841.63點；標普500指數漲36.18點，漲幅0.6%，報5,675.12點；那斯達克綜合指數漲54.57點，漲幅0.3%，報17,808.66點。標普500指數超過90%的成分股上漲，蓋過多數大型股走低的影響。

英特爾大漲 6.8%，率費城半導體指數上漲1.4%。路透報導，新任執行長陳立武考慮對晶片製造方法和人工智慧（AI）策略進行大幅變革。

台灣加權股價指數周一上漲150.58點，收在22,118.63點。台積電漲1.2%收在970.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 161.29 +1.14 157.50 2.41

中華電 CHT 129.76 +0.05 108.708 1.38

台積電 TSM 1,163.82 +1.23 970.00 19.98

聯電 UMC 44.24 -1.33 44.10 0.33

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據