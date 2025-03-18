美國股市連續二日反彈 英特爾率費半大漲

美國股市周一連續二日上漲，延續了上周大跌後的反彈走勢，工業和能源股受經濟數據提振走高。

道瓊工業指數上漲353.44點，漲幅0.9%，報41,841.63點；標普500指數漲36.18點，漲幅0.6%，報5,675.12點；那斯達克綜合指數漲54.57點，漲幅0.3%，報17,808.66點。標普500指數超過90%的成分股上漲，蓋過多數大型股走低的影響。

英特爾大漲 6.8%，率費城半導體指數上漲1.4%。路透報導，新任執行長陳立武考慮對晶片製造方法和人工智慧（AI）策略進行大幅變革。台積電ADR漲1.2%。

最新經濟數據幾乎沒有改變交易員對聯儲會前景的押注，但好壞參美國的零售銷售數據讓交易員至少相信消費者支出並未崩潰。

富國投資研究所Jennifer Timmerman說：「2月零售銷售報告提供了經濟有限、微幅放緩的證據，但並未顯示經濟衰退即將來臨。」

「多頭走勢出現的修正往往是良好的買進機會，」瑞銀全球財富管理的David Lefkowitz說：「在投資人持有和信心高漲之際，政策不確定性的飆升衝擊了市場。但我們認為現在很多問題已經得到了解決。」

美國財政部長貝森特周日表示，隨著美國尋求調整經濟政策，他不擔心由此導致股市蒸發數兆美元的情況。

美國2月零售銷售小幅反彈，消費者縮減非必需支出，在關稅和聯邦政府大規模裁員的背景下，經濟的不確定性加劇。另一份報告顯示，3月紐約州製造業活動創下近兩年來的最大降幅。此外，由於進口材料關稅提高了建築成本，3 月美國住宅建築商信心降至七個月低點。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算聯準會（Fed）周三開會將維持利率不變。

亞特蘭大聯邦準備銀行調整對第1季經濟景氣的預測，從3月7日預計的萎縮1.6%下調至萎縮2.1%。

在標普指數的 11 大類股中，房地產和能源領漲，而非必需消費品是唯一下跌的類股。

特斯拉大跌4.8%，券商瑞穗將這家電動車製造商的目標股價從515美元下調至430美元，特斯拉今年下跌了 41%。

隨著輝達（NVIDIA）舉行GTC大會，量子計算類股如 D-Wave Quantum 和 Quantum 分別大漲 10.2%和 40.1%。輝達下跌1.8%。