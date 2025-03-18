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投資人觀望聯準會決策 美國股市收漲

中央社／ 紐約17日綜合外電報導

美國憂喜參半的零售銷售數據讓投資人至少相信消費者支出並未崩潰，加上市場正觀望美國聯邦準備理事會（Fed）本週稍晚的利率決策會議，華爾街股市主要指數今天全部收漲。

道瓊工業指數揚升353.44點或0.85%，收41841.63點。

標準普爾指數上揚36.18點或0.64%，收5675.12點。

那斯達克指數上漲54.57點或0.31%，收17808.66點。

費城半導體指數攀漲65.18點或1.42%，收4663.97點。

半導體 指數 美國

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