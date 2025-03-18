關稅風暴 OECD下修全球經濟展望

路透報導，經濟合作發展組織（ＯＥＣＤ）昨天下修今年與明年全球經濟展望，並警告美國總統川普調高關稅將拖垮加拿大、墨西哥和美國經濟成長率，同時推升通貨膨脹率，範圍更廣的貿易戰會進一步減弱經濟成長。

ＯＥＣＤ在期中展望報告估計，若出現大範圍貿易動盪，不僅美國家庭要支付高昂的直接價格，可能的經濟趨緩造成損失，恐比關稅帶來的額外收入還多。

ＯＥＣＤ表示，全球經濟成長將略為趨緩，預計從去年的百分之三點二減緩至今年的百分之三點一及明年的百分之三。ＯＥＣＤ去年十二月經濟展望報告預測，今、明年全球經濟成長為百分之三點三。

不過，全球概況掩蓋主要經濟體之間差異，中國大陸等大型新興市場的韌性，有助於彌補北美國家經濟明顯趨緩影響。

ＯＥＣＤ假設美國和鄰國間幾乎所有進口商品關稅四月起提高至百分之廿五，據此更新預測，認為美國經濟成長今年將減緩至百分之二點二、明年減緩至百分之一點六。ＯＥＣＤ先前預測數據分別是百分之二點四和百分之二點一。

墨西哥經濟受到關稅提高影響最嚴重，今年和明年成長將分別減少至百分之一點三、百分之○點六，而非先前預期的百分之一點六、百分之一點二。加拿大今、明年經濟成長率將減少至百分之○點七，遠低於先前預測的百分之二。

ＯＥＣＤ表示，政府加強支持大陸經濟成長，有助於抵消高關稅對這個全球第二大經濟體的衝擊。

ＯＥＣＤ預測今年大陸經濟成長率為百分之四點八，略高於先前預估的百分之四點七，明年則放緩至百分之四點四，與之前預測持平。

歐元區今、明兩年將成長百分之一及百分之一點二，低於原先預估的百分之一點三及百分之一點五。

ＯＥＣＤ指出，如果美國升級貿易戰，提高所有非原物料進口商品關稅，而其貿易夥伴也採取相同的做法，全球經濟前景會更差。