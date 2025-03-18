OECD下修全球經濟成長

經濟合作暨發展組織（OECD）17日小幅下修今、明兩年的全球經濟成長率預測，分別為3.1%及3.0%，低於原先預估的3.3%，也低於去年的3.2%。

OECD指出，川普提高關稅將拖累美國、加拿大與墨西哥的成長，並推升通膨；也警告貿易戰若再擴大，將進一步打擊全球成長，並推升通膨，使央行維持高利率更久。

OECD指出，全面性關稅戰不僅將使美國家庭承受物價上漲壓力，而且經濟成長減緩的代價將超過關稅收入增加的效應。不過各大主要經濟體的表現將相當分歧，例如中國等一些新興市場將表現強韌，有助於彌補北美成長明顯減緩的缺口。

OECD假設美國和鄰國間幾乎所有進口商品關稅4月起提高至25%，據此更新預測，將今年美國的預估成長率下修到2.2%，明年將再降到1.6%，低於原先預估的2.4%及2.1%。墨西哥今年將萎縮1.3%，明年再萎縮0.6%，遠不如原先預估的成長1.2%及1.6%；加拿大今、明兩年的成長率都將下降到0.7%，遠低於之前預估的2%。

歐元區今、明兩年將成長1%及1.2%，也低於原先預估的1.3%及1.5%。中國今年將成長4.8%，高於原先預估的4.7%，但對2026年的預估仍維持4.4%。