Fed 20日公布利率決策 市場期待鮑爾釋定心丸

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。 美聯社
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。 美聯社

聯準會（Fed）將在台灣周四凌晨2時公布利率決策，主席鮑爾面臨棘手任務，因為同時要安撫投資人經濟基本面依然穩健，又要傳達出決策者隨時準備在必要時介入的訊息。

儘管鮑爾已表明美國經濟有韌性，然而美國總統川普關稅戰迅速升級，導致股市過去一個月大跌，引發不安。債券殖利率也下滑，消費者信心走低，對經濟展望疑慮加劇。

瑞穗證券美國總體策略主管康斯坦姆表示，鮑爾必須發出某種訊號，表明他們正在密切觀察，讓市場吃下定心丸。他說，鮑爾可能明確表示官員的目標不在股市，但官員們不能忽略近期的股市下跌。

市場幾乎已認定，Fed本周將維持利率不變 ，但交易人士預期今年降息三次的可能性很高，最有可能從6月開始降息。經濟學家普遍預期Fed將降息兩次，同時認為多數決策官員在本周更新的點狀圖預測中，暗示今年降息兩次。

一些投資人認為，如果官員繼續發出2025年只會降息兩次的訊息，那麼鮑爾在會後記者會上就更有必要強調，如果就業市場陷入困境，央行願意調整利率。

在市場焦慮不安升高之際，Fed官員即將發布新的經濟預測，預料會小幅調降今年經濟成長率預估值。

Fed 美國經濟 降息

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