美零售不夠強 經濟蒙塵

美國2月整體零售銷售比元月小幅增加0.2%，低於預估的0.6%增幅，但比元月時的1.2%減幅有所改善。

由於目前經濟不確定性升高，預料這項數據不致影響Fed本周三的利率決策，仍將維持利率不變。

扣除汽車後，零售銷售額增加0.3%，符合預估，也比元月時的0.6%減幅好轉；扣除汽車及汽油後，零售額增加0.5%，優於預估的0.4%增幅，也比元月時的0.8%減幅回升。

扣除食品服務業、建材業、汽車零件及加油站銷售額之後的控制組金額大幅增1%，優於預估的0.4%增幅，及元月時的1%減幅，顯示零售業主要靠必需品支持。

控制組是國內生產毛額（GDP）報告中消費支出項目的重要依據，而元月及2月的減、增幅度相同，預示第一季經濟成長將減緩。

經濟學者指出，川普關稅措施引發通膨升高憂慮，已使3月消費者信心劇降到兩年半來低點；股市大幅下跌，也使高所得者的支出減弱，因此零售動能不大可能維持去年的強勢表現。

儘管經濟陸續出現減緩信號，但由於目前通膨仍然黏著，並未明顯朝向2%目標回降，因此經濟學者及市場人士普遍預期Fed本周將不會降息，不過金融市場已經預期Fed今年首次降息的時間將提前到6月。