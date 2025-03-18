美零售不夠強 經濟蒙塵

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國2月整體零售銷售比元月小幅增加0.2%，低於預估的0.6%增幅，但比元月時的1.2%減幅有所改善。

由於目前經濟不確定性升高，預料這項數據不致影響Fed本周三的利率決策，仍將維持利率不變。

扣除汽車後，零售銷售額增加0.3%，符合預估，也比元月時的0.6%減幅好轉；扣除汽車及汽油後，零售額增加0.5%，優於預估的0.4%增幅，也比元月時的0.8%減幅回升。

扣除食品服務業、建材業、汽車零件及加油站銷售額之後的控制組金額大幅增1%，優於預估的0.4%增幅，及元月時的1%減幅，顯示零售業主要靠必需品支持。

控制組是國內生產毛額（GDP）報告中消費支出項目的重要依據，而元月及2月的減、增幅度相同，預示第一季經濟成長將減緩。

經濟學者指出，川普關稅措施引發通膨升高憂慮，已使3月消費者信心劇降到兩年半來低點；股市大幅下跌，也使高所得者的支出減弱，因此零售動能不大可能維持去年的強勢表現。

儘管經濟陸續出現減緩信號，但由於目前通膨仍然黏著，並未明顯朝向2%目標回降，因此經濟學者及市場人士普遍預期Fed本周將不會降息，不過金融市場已經預期Fed今年首次降息的時間將提前到6月。

Fed 通膨

延伸閱讀

國銀1月外幣放款增、存款卻驟減 川普新政牽動資金版圖？

月配息債券ETF添新軍！00982B於4月7日募集、10元銅板能換2大優勢

市場震盪加劇 長天期 BBB 債券 ETF 成避風港首選

00982B股市波動大是時候買債了！每月穩領息、一降息增添報酬率

相關新聞

美財長：白宮正致力防止一場金融危機 不保證經濟不衰退

美國財政部長貝森特表示，白宮正致力於防止一場可能由過去幾年大規模政府支出引發的金融危機，但「不保證」不會出現經濟衰退。

關稅風暴 OECD下修全球經濟展望

路透報導，經濟合作發展組織（ＯＥＣＤ）昨天下修今年與明年全球經濟展望，並警告美國總統川普調高關稅將拖垮加拿大、墨西哥和美...

美零售不夠強 經濟蒙塵

美國2月整體零售銷售比元月小幅增加0.2%，低於預估的0.6%增幅，但比元月時的1.2%減幅有所改善。

俄國資產有望迎錢潮

投資人今年陸續押注不受制裁影響的俄羅斯公債和盧布，寄望於美國總統川普與俄羅斯總統普亭關係修好，將引發資本大舉回流俄羅斯。

Fed 20日公布利率決策 市場期待鮑爾釋定心丸

聯準會（Fed）將在台灣周四凌晨2時公布利率決策，主席鮑爾面臨棘手任務，因為同時要安撫投資人經濟基本面依然穩健，又要傳達...

OECD下修全球經濟成長

經濟合作暨發展組織（OECD）17日小幅下修今、明兩年的全球經濟成長率預測，分別為3.1%及3.0%，低於原先預估的3....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。