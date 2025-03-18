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快時尚品牌不敵高通膨 Forever 21聲請破產

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
快時尚服飾品牌Forever 21第二度聲請破產。(路透)
快時尚服飾品牌Forever 21第二度聲請破產。(路透)

快時尚服飾品牌Forever 21美國店經營公司已聲請破產保護，原因是大型購物中心的客流量減少，以及愈來愈多消費者選擇網購，使其成為最新一家因高通膨而陷入困境的零售業者。

Forever 21曾經吸引年輕女性和少女採購便宜的流行服飾，但近幾年來表現不佳。這是這家品牌在六年內第二次聲請破產。

Forever 21在美國大約有350家商店，目前無法找到買家，其商標和智慧財產權，仍由品牌開發管理公司Authentic Brands Group（ABG）持有，未來可能以不同的形式存在。

法院文件顯示，經營部分Forever 21零售門市的業者已在美國德拉瓦州聲請第11章破產保護。文件列出的資產介於1億至5億美元，而負債額則介於10億至100億美元。

由於電子商務的興起，加上美國大型購物中心式微，Forever 21一直處於艱困中。

彭博資訊在2月報導，Forever 21為了重振業務，曾考慮多種選項。該品牌在2019年首次破產時，因內部鬥爭不斷，最終讓債權人鮮有回收資金，導致原先在全盛時期開張的數百家門市關閉。

在Forever 21前一次破產時，一個由地產集團Simon Property Group、投資公司Brookfield Corp和品牌管理公司Authentic Brands組成的買方組織，透過名為Sparc Group的企業聯盟合力收購Forever 21並脫離破產。今年，Sparc宣布與連鎖百貨業者JCPenney合併，成立Catalyst Brands。

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