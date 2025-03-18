三星電子會長李在鎔：拚死一搏迎向AI時代

三星電子去年主要產品銷售疲軟，獲利表現不如預期，其高頻寬記憶體（HBM）進度也落後。會長李在鎔對高階主管喊話，指公司已面臨存亡關頭，須以拚死心態迎戰。

韓聯社報導，三星電子會長李在鎔日前呼籲高階主管，必須做好「拚死一搏」的心理建設，才能迎向人工智慧（AI）新時代所帶來的劇烈挑戰。

產業界人士17日對韓聯社透露，三星電子會長李在鎔在公司內部的教育研習營上，以影片對超過2,000名高階主管喊話。該影片內容也包含集團創始人李秉喆、前會長李健熙的經營哲學，並定調該公司亟需策略轉型。不過李在鎔並未在影片中直接現身。

據悉李在鎔在影片中說：「三星正面臨生死存亡課題。我們必須由高層開始深自反省。」並說，「我們必須投資未來，即使這意味著犧牲短期利益。」

研習營中，與會的高管也收到一只名片大小的玻璃銘匾，刻著以下文字：「三星人在危機中強壯，在困境中逆勢而上，在競爭中勇猛善鬥。」

三星已在AI半導體領域苦苦掙扎多時，尤其在高頻寬記憶體（HBM）部分，遠遠落後於SK海力士（SK Hynix）。

其主要業務，包含電視、智慧手機及動態隨機存取記憶體（DRAM），去年市占也都走下坡。根據最新商業報告，三星電視產品的全球市占，前年為30.1%，去年則下滑至28.3%。同一時期，智慧手機的全球市占也由19.7%，減少至18.3%。