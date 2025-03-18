日40年期公債殖利率 飆高

在日本首相石破茂政府的支持度下滑之際，日本40年期公債殖利率17日一度站上3%的歷史新高。

彭博資訊報導，隨著外界推測日本當局有望在選前鬆綁財政政策，以增進支出，日本40年期公債殖利率17日短暫攀升至2007年該天期公債首次發行以來的最高點。30年期公債殖利率同日攀抵2.63%，為2006年以來最高。

報導指出，市場目前動態與投資人近期在標售上對日本5年期和10年期的需求疲軟，為市場在3月27日標售40年期公債製造條件，而這將導致殖利率進一步升高。

日相石破茂月初遭爆向15名自民黨新科眾議員發放每人10萬日圓（672美元）禮券，引發喧然大波，石破茂隨即開記者會強調是「自掏腰包」，但外界仍砲轟隆隆，威脅其掌握今夏選舉大權的實力。

朝日新聞上周末民調顯示，石破茂支持度已由前次民調的40%滑落至26%；讀賣新聞民調也透露，石破茂支持度已降至其上任以來最低點，這顯示出民眾對石破茂不當餽贈案的不滿情緒，導致他的支持度大幅下降。