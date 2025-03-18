快訊

陽光行動／4.4坪擠8人 監獄超收 管理風險與衝擊日增

桃警員抖音稱我是中國人我愛祖國 桃警回應這樣處置

日40年期公債殖利率 飆高

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

日本首相石破茂政府的支持度下滑之際，日本40年期公債殖利率17日一度站上3%的歷史新高。

彭博資訊報導，隨著外界推測日本當局有望在選前鬆綁財政政策，以增進支出，日本40年期公債殖利率17日短暫攀升至2007年該天期公債首次發行以來的最高點。30年期公債殖利率同日攀抵2.63%，為2006年以來最高。

報導指出，市場目前動態與投資人近期在標售上對日本5年期和10年期的需求疲軟，為市場在3月27日標售40年期公債製造條件，而這將導致殖利率進一步升高。

日相石破茂月初遭爆向15名自民黨新科眾議員發放每人10萬日圓（672美元）禮券，引發喧然大波，石破茂隨即開記者會強調是「自掏腰包」，但外界仍砲轟隆隆，威脅其掌握今夏選舉大權的實力。

朝日新聞上周末民調顯示，石破茂支持度已由前次民調的40%滑落至26%；讀賣新聞民調也透露，石破茂支持度已降至其上任以來最低點，這顯示出民眾對石破茂不當餽贈案的不滿情緒，導致他的支持度大幅下降。

日本 民調 石破茂

延伸閱讀

日媒民調 石破茂內閣支持率創上任後新低

MLB／東京海外開幕賽扛第二戰先發 佐佐木朗希送首相簽名帽

日相石破茂：新一期311大地震重建規模 逾3600億元

日本311大地震14週年 仍有2.76萬人無法返回家園

相關新聞

美財長：白宮正致力防止一場金融危機 不保證經濟不衰退

美國財政部長貝森特表示，白宮正致力於防止一場可能由過去幾年大規模政府支出引發的金融危機，但「不保證」不會出現經濟衰退。

關稅風暴 OECD下修全球經濟展望

路透報導，經濟合作發展組織（ＯＥＣＤ）昨天下修今年與明年全球經濟展望，並警告美國總統川普調高關稅將拖垮加拿大、墨西哥和美...

美零售不夠強 經濟蒙塵

美國2月整體零售銷售比元月小幅增加0.2%，低於預估的0.6%增幅，但比元月時的1.2%減幅有所改善。

俄國資產有望迎錢潮

投資人今年陸續押注不受制裁影響的俄羅斯公債和盧布，寄望於美國總統川普與俄羅斯總統普亭關係修好，將引發資本大舉回流俄羅斯。

巴菲特加碼日本五大商社 市場：提振日股效果有限

「股神」巴菲特的波克夏公司又加碼敲進日本五大商社的股票。僅僅三周之前，巴菲特的致股東信函才令外界推測他可能會有加碼行動。

三星電子會長李在鎔：拚死一搏迎向AI時代

三星電子去年主要產品銷售疲軟，獲利表現不如預期，其高頻寬記憶體（HBM）進度也落後。會長李在鎔對高階主管喊話，指公司已面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。