巴菲特加碼日本五大商社 市場：提振日股效果有限

「股神」巴菲特的波克夏公司又加碼敲進日本五大商社的股票。僅僅三周之前，巴菲特的致股東信函才令外界推測他可能會有加碼行動。

日本財務省17日公布波克夏提交的文件顯示，波克夏透過旗下保險事業國家賠償公司（National Indemnity Company）對三菱商事持股由8.31%提高至9.67%，對三井物產由8.09%增為9.82%，對丸紅株式會社持股由8.3%增至9.3%，對住友商事由8.23%增至9.29%，對伊藤忠商事由7.47%增至8.53%。

巴菲特最初是在2020年買進這些日本商社的股票，接著在2023年6月增加持股。波克夏本次在這五大商社持股比率平均增幅僅略高於1%，目前在各家持股均未達到10%。

巴菲特原本同意保持在這些商社的持股比率低於10%，但他在最新年度致股東信中表示，這些商社已同意「適度鬆綁」持股比率上限。

日本政府要求，凡對單一上市公司投資超過5%者，凡增減1個百分點持股都必須在五個交易日內公告。

巴菲特增持五大商社股票，儘管有望提振日股信心，但是投資人告誡，隨著全球面臨關稅對經濟成長的可能衝擊，及日銀可能升息與日圓走強等因素，巴菲特此舉的廣泛效應，可能較以往有限。

百達資產管理公司投資策略主管田中純平（音譯，Jumpei Tanaka）說，波克夏增加持股並不意外，且可能會「在日經指數顯露疲軟跡象之際，為買進日股增添些許安全感」。日經225指數今年來已累計下跌逾6%。

投資人一直在推測巴菲特的下一個舉動，因為波克夏公司去年10月發行2,818億日圓（19億美元）日圓債券，是同一年第二度發行日圓債。