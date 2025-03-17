新創要射迷你工廠到太空 將生產半導體材料

在獲得監管機關的許可後，太空新創公司Space Forge計劃用衛星把小型機器工廠，發射到低地球軌道（LEO），在外太空生產半導體材料。

這家總部位於威爾斯首府卡地夫郡（Cardiff）的公司，將在今年晚些時候從美國發射衛星ForgeStar-1至太空，而這顆衛星擁有一個和烤箱一樣大的微型工廠。

Space Forge希望該工廠在近乎零重力的低軌道上，生產用於半導體的晶體（crystal）、新型藥物以及金屬合金。ForgeStar-1已獲得英國民航管理局（CAA）的發射許可，將成為該國首顆工廠衛星。

Space Forge執行長威斯騰（Joshua Western）表示，尚未宣布發射夥伴，但會在美國發射。

儘管運送機械既昂貴又困難，但太空低重力、真空和氣溫零度以下的環境，為在地表不可能完成的先進製程提供了可能，即生產極為純粹的晶粒，進而製造更先進的晶片。

威斯騰表示此次發射為試射，公司將透過ForgeStar-1搭載的感應器及連續鏡頭，確認狀況是否適合在低軌道上製造，而隔熱罩將用於返回地球。他表示，最快明年發射生產就緒的工廠。

2023年1月，Space Forge因維珍軌道Start Me Up任務發射失敗而遺失第一顆實驗衛星，後者不久後也倒閉，Space Forge於是決定找新的合作夥伴來發射新衛星ForgeStar-1。