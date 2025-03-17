快訊

Google傳攜手聯發科開發AI晶片 博通股價一度跌逾4%

新創要射迷你工廠到太空 將生產半導體材料

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

在獲得監管機關的許可後，太空新創公司Space Forge計劃用衛星把小型機器工廠，發射到低地球軌道（LEO），在外太空生產半導體材料。

這家總部位於威爾斯首府卡地夫郡（Cardiff）的公司，將在今年晚些時候從美國發射衛星ForgeStar-1至太空，而這顆衛星擁有一個和烤箱一樣大的微型工廠。

Space Forge希望該工廠在近乎零重力的低軌道上，生產用於半導體的晶體（crystal）、新型藥物以及金屬合金。ForgeStar-1已獲得英國民航管理局（CAA）的發射許可，將成為該國首顆工廠衛星。

Space Forge執行長威斯騰（Joshua Western）表示，尚未宣布發射夥伴，但會在美國發射。

儘管運送機械既昂貴又困難，但太空低重力、真空和氣溫零度以下的環境，為在地表不可能完成的先進製程提供了可能，即生產極為純粹的晶粒，進而製造更先進的晶片。

威斯騰表示此次發射為試射，公司將透過ForgeStar-1搭載的感應器及連續鏡頭，確認狀況是否適合在低軌道上製造，而隔熱罩將用於返回地球。他表示，最快明年發射生產就緒的工廠。

2023年1月，Space Forge因維珍軌道Start Me Up任務發射失敗而遺失第一顆實驗衛星，後者不久後也倒閉，Space Forge於是決定找新的合作夥伴來發射新衛星ForgeStar-1。

半導體 太空 衛星

延伸閱讀

反制貿易戰！上千家美國肉類加工廠輸華註冊資質突「失效」

鶯歌工廠油鍋鍋爐起火 百名警消灌救幸無人受困

中國「星際礦工」誕生了 仿生6足移動結構

滯留太空9個月 美國2太空人恐無加班費

相關新聞

美零售數據料不影響Fed決策...美股早盤小漲 英特爾漲逾5%

美股17日早盤小漲，新發布的零售銷售數據好壞參半，預料將不影響美國聯準會（Fed）今年的利率路線，這也讓投資人繼續審慎評...

引發遐想！馬斯克轉發貼文 SpaceX丟天價訂單

墨西哥首富史林（Carlos Slim）和美國科技富豪馬斯克鬧翻，預估使馬斯克旗下的星鏈損失達70億美元（約台幣2330...

不減其名車魅力...法拉利買家年輕化 四成新車主竟不到四十歲

義大利超跑品牌法拉利（Ferrari）在較年輕買家之間的受歡迎程度日益提升，有40%的新車主不到四十歲。即便訂車到交車的...

帶領公司東山再起！英特爾新執行長傳大幅調整晶片製造和AI戰略

知情人士表示，英特爾即將上任的新執行長陳立武（Lip-Bu Tan），正考慮大幅調整英特爾的晶片製造方法和人工智慧（AI...

Google傳攜手聯發科開發AI晶片 博通股價一度跌逾4%

美國科技媒體The Information報導，Google準備攜手聯發科開發下一代張量處理單元（TPU），該晶片明年將...

中國發布提振消費行動方案鼓舞 亞股普遍收高

美國總統川普發動的關稅戰爭持續對股市帶來陰影，但隨著投資人樂見中國政府推出提振消費行動方案，亞洲股市今天普遍收高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。