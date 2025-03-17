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美零售數據料不影響Fed決策...美股早盤小漲 英特爾漲逾5%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股17日早盤小漲，新發布的零售數據預料不影響Fed決策，市場繼續保持觀望。 美聯社
美股17日早盤小漲，新發布的零售數據預料不影響Fed決策，市場繼續保持觀望。 美聯社

美股17日早盤小漲，新發布的零售銷售數據好壞參半，預料將不影響美國聯準會（Fed）今年的利率路線，這也讓投資人繼續審慎評估美國總統川普的關稅政策，會對美國經濟造成何種影響。

道瓊工業指數17日早盤漲222點，或0.5%；標普500指數和那斯達克指數分別漲0.3%和0.1%；費城半導體指數漲0.9%；台積電ADR漲1%。

英特爾漲逾5%。此前路透引述知情人士報導，英特爾即將上任的新執行長陳立武（Lip-Bu Tan），正考慮大幅調整英特爾的晶片製造方法和AI戰略。

美國商務部17日表示，2月整體零售銷售比1月小幅增長0.2%，不如預期的0.6%增幅，但比1月修正後跌幅1.2%改善。

由於這份數據預料將不致影響Fed本周三的利率決策，仍將維持利率不變，市場屆時將專注在官員更新的經濟預測，以及主席鮑爾記者會釋放的未來路線線索。

美國財長貝森特16日接受NBC節目專訪表示，他不擔心股市近期走勢低迷，他認為市場回檔修正是健康的、是正常的，市場長期表現將會良好。

但他也同時警告，「無法保證」美國將逃過經濟衰退。這番話加深了市場對美國經濟轉跌的焦慮。川普的關稅政策已升高了對貿易戰引發衰退的恐懼。川普已表明，4月2日開徵的鋼鋁關稅將不會有任何豁免。

指數 經濟衰退 美國

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