引發遐想！馬斯克轉發貼文 SpaceX丟天價訂單

墨西哥首富史林（Carlos Slim）和美國科技富豪馬斯克鬧翻，預估使馬斯克旗下的星鏈損失達70億美元（約台幣2330億元）。這似乎跟馬斯克轉發社群媒體貼文這樣一個微不足道的動作有關。

史林的「墨西哥美洲電信公司」（America Movil）此前宣布與星鏈結束夥伴關係，並取消所有業務往來，還將在今後3年大手筆投資220億美元（約台幣7321億元），以完善該公司提供的電信服務。

據美國雜誌富比世去年資訊，高齡85歲的史林淨資產達823億美元（約台幣2.74兆元），他也是墨西哥美洲電信公司創辦人，這家總部在墨西哥市的電信公司，是全球第4大、美洲最大的行動網路業者。

最近在馬斯克旗下的社媒X有篇熱門貼文指稱，「眾所周知，他（史林）和墨西哥毒梟關係密切。在墨西哥要是你沒加入那個遭控制的網絡，那你就不可能躋身億萬富豪」。

儘管該貼文內容並未經事實查核，但馬斯克不僅轉發，還附上「戴單片眼鏡」、代表偵探的表情符號，不禁引發遐想。