帶領公司東山再起！英特爾新執行長傳大幅調整晶片製造和AI戰略
知情人士表示，英特爾即將上任的新執行長陳立武（Lip-Bu Tan），正考慮大幅調整英特爾的晶片製造方法和人工智慧（AI）戰略，以帶領公司東山再起。
路透引述兩名熟悉陳立武想法的人士報導，這些新策略包括重建公司對AI的態度，以及裁撤那些被陳立武視為動作遲緩且過於龐大的中階管理層員工。改善製造部門營運，也是陳立武認為的核心優先要務之一。
據了解，在近期內，陳立武計劃透過積極爭取新客戶，來改善其製造部門Intel Foundry表現。該部門也將重啟生產AI伺服器晶片的計畫，並尋求在伺服器以外的多個領域發展，包括軟體、機器人和AI基礎模型。
業界分析師和英特爾主管告訴路透，如果陳立武能夠贏得至少兩名大客戶來生產大量晶片，英特爾的代工製造業務就將能成功。
為了吸引大客戶所做的努力，將包括改善英特爾的晶片製程，使其對輝達和Google等潛在客戶而言更容易使用。
英特爾股價在17日美股盤前上漲1.7%
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