快訊

社子島倉庫晚間全面燃燒！ 71警消到場撲救傷亡未明

帶領公司東山再起！英特爾新執行長傳大幅調整晶片製造和AI戰略

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
英特爾新執行長陳立武據傳將大幅調整公司的製造和AI戰略。美聯社
英特爾新執行長陳立武據傳將大幅調整公司的製造和AI戰略。美聯社

知情人士表示，英特爾即將上任的新執行長陳立武（Lip-Bu Tan），正考慮大幅調整英特爾的晶片製造方法和人工智慧（AI）戰略，以帶領公司東山再起。

路透引述兩名熟悉陳立武想法的人士報導，這些新策略包括重建公司對AI的態度，以及裁撤那些被陳立武視為動作遲緩且過於龐大的中階管理層員工。改善製造部門營運，也是陳立武認為的核心優先要務之一。

據了解，在近期內，陳立武計劃透過積極爭取新客戶，來改善其製造部門Intel Foundry表現。該部門也將重啟生產AI伺服器晶片的計畫，並尋求在伺服器以外的多個領域發展，包括軟體、機器人和AI基礎模型。

業界分析師和英特爾主管告訴路透，如果陳立武能夠贏得至少兩名大客戶來生產大量晶片，英特爾的代工製造業務就將能成功

為了吸引大客戶所做的努力，將包括改善英特爾的晶片製程，使其對輝達和Google等潛在客戶而言更容易使用。

英特爾股價在17日美股盤前上漲1.7%

主管 客戶 成功

延伸閱讀

傳台積電欲救英特爾 童子賢：最好停留在傳聞不要發生

英特爾結盟台廠搶食輝達散熱商機 元山跳空漲停鎖死

英特爾液冷技術攻散熱商機 結盟邁科、元山等搶食輝達大單

AI晶片功耗大 英特爾超流體冷卻 解熱要角

相關新聞

「股神」巴菲特果然出手了！又敲進日本五大商社股票

「股神」巴菲特的波克夏公司又加碼敲進日本五大商社的股票。僅僅三周之前，巴菲特的致股東信函才令外界推測股神可能會有加碼的行...

不減其名車魅力...法拉利買家年輕化 四成新車主竟不到四十歲

義大利超跑品牌法拉利（Ferrari）在較年輕買家之間的受歡迎程度日益提升，有40%的新車主不到四十歲。即便訂車到交車的...

帶領公司東山再起！英特爾新執行長傳大幅調整晶片製造和AI戰略

知情人士表示，英特爾即將上任的新執行長陳立武（Lip-Bu Tan），正考慮大幅調整英特爾的晶片製造方法和人工智慧（AI...

中國發布提振消費行動方案鼓舞 亞股普遍收高

美國總統川普發動的關稅戰爭持續對股市帶來陰影，但隨著投資人樂見中國政府推出提振消費行動方案，亞洲股市今天普遍收高

知名投資人：那指跌幅達「這點」時 黃金料衝破3,800美元

知名黃金多頭希夫（Peter Schiff）預測，若美股墜入熊市，且跌幅擴大至40%，金價有望攻破每英兩3,800美元，...

韓聯社：面臨AI挑戰 李在鎔籲三星拚死一搏

韓國聯合通訊社今天報導，韓國三星集團會長李在鎔告訴高層主管，三星電子必須抱持著「拚死一搏」的精神，來應對人工智慧（AI）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。