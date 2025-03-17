科技企業籲歐盟設立主權基金 強化尖端科技投資

歐洲飛機製造商空中巴士等90餘家規模較小的歐洲科技公司和遊說團體聯名致函歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen），呼籲設立「主權基礎建設基金」，以增加對尖端科技的公共投資。

路透社報導，這些企業和團體表示，美國和歐盟近期的發展和美國的做法，凸顯歐洲採取措施，保障其關鍵領域戰略自主的迫切性。

根據路透社14日所見的1封公開信，這些企業與團體指出，「歐洲需要找回主動權，並在關鍵數位基礎設施的各個層面強化技術獨立性，包括邏輯層面設施（應用程式、平台、媒體、人工智慧架構和模型），以及實體層面設施（晶片、運算、儲存和連結）。」

信中呼籲，「歐洲目前的多重依賴帶來安全和可靠性風險，不僅損害我們的主權，也會阻礙我們的成長。」

信中表示，主權基礎建設基金是實現遠大目標的關鍵，特別是在價值鏈的資本密集產業，如量子技術和晶片。

信中也建議各國政府在採購招標中採取「購買歐洲產品」政策，以刺激需求並鼓勵企業投資。

這封公開信的簽署企業包括空中巴士（Airbus）、達梭系統（Dassault Systemes）、法國雲端服務供應商OVH Cloud，以及歐洲軟體研究所（European SoftwareInstitute）、歐洲新創企業聯盟（European StartupNetwork）等組織。