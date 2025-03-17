不減其名車魅力...法拉利買家年輕化 四成新車主竟不到四十歲
義大利超跑品牌法拉利（Ferrari）在較年輕買家之間的受歡迎程度日益提升，有40%的新車主不到四十歲。即便訂車到交車的等待時間長達兩年，仍不減其名車魅力。
CNBC報導，法拉利執行長韋格納（Benedetto Vigna）在新加坡的Converge Live活動上表示，「我們有40%的新買家年齡不到四十歲」相較18個月前的30%，更上層樓。
法拉利素以嚴格限制產量聞名，這麼做是為了維繫品牌對於專屬性的承諾。截至去年，接近四分之三的法拉利都是買給已提前訂車的客戶。創辦人法拉利（Enzo Ferrari）有句名言，他說公司將「永遠交出比市場需求少一輛的新車」。
韋格納分享了幾個未來買家催促加快生產的案例：「一位現年七十八歲的客人買了一輛法拉利跑車，並說：『看著，我等不了兩年了。』我對他說：『這輛車就是你（活下去）的動力。』又有一個年輕傢伙說：『等我年紀再大一點，我希望能在四十歲前入手這輛車』，我告訴他：『別擔心，你會在你三十九歲前擁有它。』」
展望未來，法拉利預計在今年10月9日推出第一輛純電動車，將在義大利生產，是今年計畫推出的六款新車之一。韋格納也說，雖然有些顧客永遠不會買電動的法拉利，但也有其他未來買家已表明只買電動車。
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