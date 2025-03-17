中國發布提振消費行動方案鼓舞 亞股普遍收高
美國總統川普發動的關稅戰爭持續對股市帶來陰影，但隨著投資人樂見中國政府推出提振消費行動方案，亞洲股市今天普遍收高，中國國務院昨天發布「提振消費專項行動方案」，宣示「全方位擴大國內需求」，其中包括要促進工資性收入合理成長、多措並舉穩住股市、持續用力推動房市止跌回穩。
然而，觀察家警告，在美國總統川普發動貿易戰的情況下，中國領導人面臨艱難挑戰。
穆迪分析（Moody's Analytics）的經濟學家指出，「儘管針對內需的財政支出已經擴大，但政府的支持仍有限」。再加上「美國經濟政策反覆無常，將拖累全球貿易，且對中國造成打擊」。
華爾街三大指數14日收高，市場樂觀預期美國政府可望避免斷炊關門。美國國會議員當天稍後通過支出法案，確保政府順利運作至9月。
同時，投資人也關注美國聯邦準備理事會（Fed）本週決策會議的利率動向，而Fed官員試圖應對川普的關稅動作，部分經濟學家警告關稅行動恐重燃通膨，並將經濟推向衰退。
外界預期聯準會將維持利率政策不變，並將發布經濟預測摘要，以及今年的利率展望。
香港股市今天延續年初以來中國科技股補漲帶動的強勁漲勢，其他亞洲股市像是東京、雪梨、新加坡、首爾、台北和馬尼拉股市也都收漲。
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