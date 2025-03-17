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韓聯社：面臨AI挑戰 李在鎔籲三星拚死一搏

中央社／ 首爾17日綜合外電報導
三星電子會長李在鎔。美聯社
三星電子會長李在鎔。美聯社

韓國聯合通訊社今天報導，韓國三星集團會長李在鎔告訴高層主管，三星電子必須抱持著「拚死一搏」的精神，來應對人工智慧（AI）顛覆產業的挑戰。

韓國科技巨頭三星一直努力滿足美國晶片大廠輝達（NVIDIA）的要求，與此同時，其競爭對手SK海力士（SK Hynix）已成為為輝達AI繪圖處理器（GPU）提供高頻寬記憶體（HBM）晶片的主要供應商。

這家全球最大記憶體晶片製造商去年10月承認公司正面臨一場「危機」，引發外界對三星「基本技術競爭力和未來」的憂慮。

韓聯社引述李在鎔的話說：「三星正處於生死存亡的關頭。我們必須從管理層開始深刻反省。」

韓聯社引述消息人士的話報導，李在鎔這番話是在強調「重點不在危機本身，而是因應危機的態度」。

報導指出，李在鎔還說，「即使這意味著犧牲短期利益，我們也必須為未來投資」。

三星發言人今天告訴法新社，李在鎔並沒有「親口說出這些話」，但沒有提供更多細節。

由於研究支出，三星去年第4季的營業利潤下滑了近1/3。

李在鎔先前表示，他「非常清楚人們對三星未來的擔憂與日俱增」。

他說：「我們面臨的現實比以往任何時候都更加嚴峻，但我們決心克服這些挑戰並向前邁步。」

李在鎔

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