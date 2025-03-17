「股神」巴菲特果然出手了！又敲進日本五大商社股票

「股神」巴菲特的波克夏公司又加碼敲進日本五大商社的股票。僅僅三周之前，巴菲特的致股東信函才令外界推測股神可能會有加碼的行動。

根據提交給日本財務省的文件，波克夏已經提高該公司對三菱商事、丸紅株式會社、三井物產、伊藤忠商事和住友商事的持股。

巴菲特上月才在年度致股東信中表示，波克夏尋求加碼日本五大商社持股。

巴菲特最初是在2020年買進這些日本商社的股票，接著在2023年6月增加持股。巴菲特原本同意在這些商社的持股比率低於10%，但他在最新年度致股東信中表示，這些商社已經同意「適度」鬆綁持股上限比率。

投資人一直在推測巴菲特的下一步動向，因為波克夏公司在去年10月又發行日圓債券籌得2,818億日圓（19億美元），是同一年第二度發行日圓債。巴菲特把重心放在日本股票，可能有助於提振日股信心，近期日股受到日銀可能升息、日圓走強和全球貿易戰等因素衝擊。